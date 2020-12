Abilităţi de comunicare pentru a avansa în carieră

Aflati ce sunt abilitatile de comunicare, cum sa depasiti barierele comune si 8 dintre cele mai importante abilitati de comunicare care sunt transferabile intr-o varietate de profesii.

Abilitatile de comunicare sunt o componenta importanta a succesului in aproape orice cariera. Indiferent daca sunteti manager de proiect, consilier financiar sau orice altceva este necesara o comunicare eficienta pentru a indeplini multe sarcini de serviciu. Abilitatile bune in acest domeniu va pot imbunatati CV-ul si va pot deosebi de alti candidati atunci cand faceti o schimbare de cariera. De asemenea va pot ajuta in obtinerea unui salariu mai mare. Mai multe informatii si exemple de calcul veti gasi pe calculator salariu 2021.

Aflati ce sunt abilitatile de comunicare, cum sa depasiti barierele comune si 8 dintre cele mai importante abilitati de comunicare care sunt transferabile intr-o varietate de profesii.

Ce sunt abilitatile de comunicare?

Abilitatile de comunicare, denumite uneori abilitati interpersonale, sunt abilitati care va ajuta sa primiti eficient si sa oferiti diferite tipuri de informatii. Exemple de abilitati comune necesare intr-un cadru profesional includ prietenia, ascultarea activa si respectul. Avand abilitati interpersonale puternice va permite sa transmiteti cu succes informatii colegilor de munca, clientilor, conducerii si altor persoane la locul de munca, precum si sa intelegeti informatiile care va sunt transmise intr-un mod concis si clar. Astfel de cunostinte ajuta in orice moment, de la a redacta o scrisoare de intentie pana la crearea unui CV profesional.

Multe abilitati de comunicare sunt transferabile intre profesii, deci petrecerea timpului dezvoltandu-va abilitatile interpersonale va vor sustine probabil cariera actuala si viitoare.

Cum sa depasesti barierele abilitatilor de comunicare la locul de munca

Desi abilitatile interpersonale sunt importante in majoritatea locurilor de munca, comunicarea eficienta poate fi uneori dificila din cauza barierelor de comunicare. Barierele comune de comunicare vazute intr-un cadru profesional includ barierele emotionale (modul in care emotiile dvs. si ale celorlalti afecteaza comunicarea), barierele lingvistice (modul in care limba utilizata in comunicare afecteaza eficacitatea acesteia) si barierele fizice (modul in care biroul este infiintat, precum si orice bariere fizice percepute.)

Fiti constienti de tonul vocii si de limbajul corpului. Indiciile nonverbale, cum ar fi tonul vocii si limbajul corpului, joaca un rol semnificativ in modul in care comunicarea dvs. este perceputa. Luati-va timp pentru a va familiariza cu indicii obisnuite ale limbajului corpului si cu tonul pe care il folositi atunci cand vorbiti cu altii si lucrati pentru a va asigura ca aceste indicii se aliniaza cu ceea ce incercati sa transmiteti.

Cereti feedback. Solicitarea si oferirea de feedback este o modalitate excelenta de a va face o idee exacta despre modul in care altii va primesc comunicarea si va permite sa informati colegii cum interpretati metodele lor de comunicare. Aceasta este o oportunitate excelenta de a discuta despre orice bariere actuale care va impiedica pe dvs. si pe ceilalti sa transmiteti informatii reciproc.

Eliminati distractiile. Cand comunicati cu altcineva, este important sa eliminati distractiile, cum ar fi alertele telefonice sau prin e-mail, astfel incat sa va puteti concentra in totalitate pe ceea ce spune persoana respectiva. Aceasta arata respect si transmite mesajul ca ascultati cu adevarat.

Empatie

Empatia se refera la capacitatea ta de a impartasi si de a intelege emotiile si experienta altei persoane. Abilitatea de a sublinia cu altii va permite sa interpretati mai bine ceea ce incearca sa comunice. Un exemplu de empatie la locul de munca ar fi luarea in considerare a punctului de vedere al celuilalt si respectarea acestuia chiar si atunci cand nu sunteti de acord cu acesta.

Inteligenta emotionala

Inteligenta emotionala este capacitatea ta de a-ti gestiona emotiile intr-un mod care asigura ca acestea nu interfereaza cu capacitatea ta de a comunica. Cele patru componente principale ale inteligentei emotionale includ gestionarea relatiilor, constientizarea sociala, constiinta de sine si autogestionarea.

Prietenie

Prietenia este o abilitate importanta de comunicare si ii ajuta pe ceilalti sa primeasca mai usor mesajul tau. Un exemplu de practicare a prieteniei la locul de munca este includerea de mesaje personalizate, cum ar fi dorirea cuiva o seara buna, atunci cand comunicam.

Comunicare nonverbala

Comunicarea nonverbala joaca un rol major in modul in care mesajul dvs. este primit. Expresiile faciale, limbajul corpului si contactul vizual sunt moduri in care comunicam nonverbal cu ceilalti. A fi constient de indicii dvs. nonverbali si de indicii pe care altii le descriu atunci cand comunicati va incuraja eforturi de comunicare mai eficiente si va va ajuta sa intelegeti mai bine ceea ce se spune.

Incredere

Oamenii raspund adesea mai bine celor care comunica intr-un mod increzator decat cei care nu par increzatori. Practicati o postura buna, un contact vizual si un ton uniform al vocii pentru a va asigura ca sunteti perceput ca fiind increzator atunci cand primiti sau transmiteti informatii.

Respect

Cand cineva simte ca este respectat, este adesea mai deschis la comunicare si la schimbul de idei si preocupari. A lua timp pentru a asculta activ, a mentine contactul vizual si a evita distragerea atentiei sunt modalitati excelente de a-ti arata respectul atunci cand interactionezi cu ceilalti.

Claritate

Comunicarea clara si directa a ceea ce vrei sa spui este imperativa pentru a ne asigura ca ceilalti inteleg ceea ce exprimam. Incearca sa te asiguri ca nu vorbesti prea mult sau prea putin si ca cuvintele pe care le folosesti sunt necesare pentru a-ti transmite punctul de vedere.

Sensibilitate

Oamenii care raspund rapid sunt adesea considerati mai eficienti la comunicare decat cei care au nevoie de cateva ore sau zile pentru a raspunde. Chiar daca un raspuns va dura mai mult decat timpul pe care il aveti in acest moment, comunicarea celeilalte persoane ca i-ati primit mesajul si se va intoarce la acesta poate merge mult spre o comunicare mai eficienta.