7 milioane de sticle de băuturi spirtoase au dispărut din piaţa fiscalizată în 2025

În 2025, cantitatea de alcool accizat din România a scăzut cu 7% faţă de 2024, echivalentul a aproximativ 7 milioane de sticle de 700 ml, arată datele transmise de Spirits România, într-un comunicat de presă. Scăderea a dus la pierderi de încasări bugetare estimate la circa 154 de milioane de lei faţă de nivelul prognozat de industrie, conform comunicatului.

Asociaţia atrage atenţia că majorarea accizelor cu aproximativ 15% în 2025 a determinat o migrare semnificativă a consumului către piaţa neagră, potrivit comunicatului remis redacţiei. Noua majorare de 10% aplicată de la 1 ianuarie 2026 va amplifica acest fenomen, iar încasările reale la buget ar putea scădea în primul trimestru al acestui an, se adaugă în comunicat.

Experienţele anterioare arată că majorările de accize nu reduc neapărat consumul total, ci favorizează piaţa ilicită, subliniază comunicatul. În 2013, o creştere de 34% a accizei a dus la o scădere de aproximativ 20% a consumului taxat, în timp ce veniturile din accize au crescut doar cu 9%, potrivit sursei. În prezent, între 30% şi 40% din consumul de băuturi spirtoase din România este netaxat, ceea ce generează pierderi anuale estimate între 45 şi 65 de milioane de euro şi ridică riscuri pentru sănătatea publică, se specifică în comunicatul de presă.

Spirits România subliniază că accizele şi TVA-ul reprezintă în prezent aproximativ 60% din preţul final al băuturilor spirtoase şi atrage atenţia asupra disproporţionalităţii taxării faţă de alte băuturi alcoolice, potrivit comunicatului. Asociaţia a propus autorităţilor reforme pentru corelarea accizelor cu conţinutul efectiv de alcool şi introducerea unui mecanism predictibil de ajustare pe baza indicelui mediu al preţurilor de consum, conform comunicatului.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa.

www.bursa.ro

Share Whatsapp Email