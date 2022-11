7 idei de cadouri inspirate pentru socri

Sursa foto: https://www.pexels.com/photo/joyful-adult-daughter-greeting-happy-surprised-senior-mother-in-garden-3768131/

Chiar daca in perceptia populara socrii nu sunt cele mai indragite personaje, ei merita respect si pot fi un sprijin de nadejde pentru tine si perechea ta. Practic, devin parte din familie. Cand trebuie sa le faci un cadou, fie pentru ca ii sarbatoresti sau vine Craciunul sau alta ocazie care presupune oferirea de daruri, trebuie sa le cumperi ceva frumos, care sa exprime aprecierea ta pentru ei. Nu este usor sa fii mereu inspirat, mai ales ca, de-a lungul anilor, ideile de cadouri se epuizeaza. De aceea, ti-am pregatit o lista cu 7 idei de daruri potrivite pentru socri.

1. Un vin bun

Un vin bun reprezinta un cadou potrivit daca socrii tai nu au probleme de sanatate incompatibile cu consumul de bauturi alcoolice. Alege din varietatea de vinuri rosii disponibile pe piata sau cumpara un vin alb. Tine cont de preferintele socrilor sau ajuta-i sa descopere noi vinuri. Daca vrei sa-i impresionezi, poti alege un vin de colectie sau chiar un set ambalat in sticle si cutii atent lucrate. Exista si vinuri cu etichete amuzante sau care se pot personaliza. Socrii tai sigur vor fi incantati daca imprimi o urare frumoasa pe sticla de vin.

2. Bilete pentru excursie

Persoanele in varsta adora sa calatoreasca, iar timpul este de partea lor. Pensionarea le permite sa aloce timp calatoriilor. Daca le oferi bilete pentru o excursie intr-un loc care le place, vor fi incantati. Le poti rezerva chiar si un sejur de mai multe zile. Asigura-te ca excursia nu interfereaza cu alte activitati din programul lor.

3. Unelte de gradinarit

La fel ca multor persoane din generatia lor, probabil ca si socrilor tai le place sa fie activi. Gradinaritul este o activitate care le permite sa faca miscare, insa fara sa faca efort prea intens. Activitatea fizica si lucrul in natura ajuta la mentinerea creierului si corpului in stare buna, astfel ca un set de unelte de gradinarit reprezinta o idee inspirata de cadou. Sigur isi vor aminti de darul tau de fiecare data cand vor lucra in gradina.

4. O rezervare la spa

Chiar daca sunt in varsta, si socrilor tai le place sa arate bine si sa se rasfete la spa. Fa-le o rezervare si ajuta-i sa uite de griji pentru cateva ore. Masajul, procedurile de ingrijire si relaxarea ii vor incanta, cu siguranta. In plus, orice iesire din rutina ii ajuta sa-si pastreze buna dispozitie si tonusul.

5. Un puzzle personalizat

Persoanele in varsta au nevoie de stimulare mentala pentru a-si pastra functiile cognitive la cel mai bun nivel. Un puzzle este ideal pentru asta. In plus, este si distractiv. Daca il si personalizezi, placerea de a-l rezolva va fi si mai mare. Poti imprima o poza cu tine si sotul/sotia ori cu copiii, daca aveti. Bunicii isi adora nepotii si nu se satura de imaginile cu ei.

6. O rama foto digitala

Inovatiile tehnologice au dus la crearea unor obiecte fascinante, perfecte pentru a fi oferite in dar. Ramele foto digitale permit pastrarea si redarea a mii de poze. Unele modele redau si video-uri si sunete. In plus, sunt dotate cu ceas si pot fi programate sa porneasca si sa se opreasca la anumite ore.

7. Aspirator robot

Curatenia este mereu o povara, dar cand inaintezi in varsta, devine si mai dificila. Un robot aspirator ii scapa pe socrii tai de efortul aspiratului. Modelele recente reusesc sa retina numeroase obstacole si memoreaza suprafete mari. In plus, pot fi controlate prin telefon, astfel ca devine foarte simplu sa curete eficient casa.

Socrii tai merita daruri inspirate. Tine cont de cele 7 idei de mai sus si nu-i vei dezamagi.