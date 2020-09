4 sfaturi pentru strategia de marketing online din această toamnă

Frunzele isi vor schimba in curand culorile, prajiturile cu aroma de dovleac vor invada casele cu parfumul lor, iar consumatorii vor incepe sa se gandeasca la sarbatori. Lasand vara in urma, este important sa analizezi modul in care iti formulezi campania de marketing digital.

Pe site-ul agentiei re7consulting.ro ai la dispozitie sugestii si oferte pentru cea mai reusita campanie de toamna care iti va asigura un sezon de succes.

Iata patru sfaturi care iti sprijina in mod reusit strategia de marketing online, pentru cea mai buna pregatire de toamna:

Investeste intr-un website optimizat pentru dispozitive mobile:

In ultimii ani, numarul de utilizatori care folosesc dispozitivele mobile a depasit consumatorii care acceseaza website-urile de pe desktop. Nu numai ca exista mai multi clienti potentiali care navigheaza acum pe internet pe smartphone-urile lor, dar petrec si mai mult timp online decat utilizatorii de pe laptopuri sau computere desktop.

Este important sa te asiguri ca website-ul tau este conceput, astfel incat sa fie receptiv pe toate dispozitivele pentru a oferi o experienta pozitiva, indiferent de dispozitivul pe care il folosesc consumatorii atunci cand te descopera online. Site-urile compatibile cu dispozitivele mobile au continut suficient de optimizat pentru a fi citit de pe toate dispozitivele si ofera o navigare simplificata. Optimizarea pentru dispozitive mobile este o preocupare esentiala pentru o agentie de marketing digital care formuleaza stragetii de marketing clientilor sai.

Pastreza informatiile coerente in directoarele online:

Motoarele de cautare acorda prioritate informatiilor consistente, legate de intreprinderile mici si locale, pentru a asigura o experienta mai buna utilizatorilor online. Pentru a te conforma, ofera date de contact mereu actualizate: numele firmei, adresa si orele de funcționare actualizate pe Google, sau alte liste de directoare pe care consumatorii le folosesc pentru a gasi informații despre afacerea ta online.

Acum este un moment bun pentru a face inventarul listelor de directoare in care apar informatii despre afacerea ta si de a actualiza orice informatie eronata inainte de sezonul de iarna. Informatiile coerente si corecta ajuta si pentru o mai buna optimizare de tip SEO.

Creste-ti prezenta in retelele sociale:

O prezenta online excelenta inseamnă mai mult decat sa ai doar un site web excelent. Daca esti in cautarea unor modalitati de a spori implicarea online cu consumatorii, adauga retelele sociale in strategia ta de marketing. Acest aspect te va ajuta ca afacerea ta sa dezvolte o „voce” online pe care o vei folosi pentru a atrage interesul clientilor actuali dar si cei potentiali.

Utilizarea retelelelor Facebook, Twitter, Snapchat, LinkedIn sau alte site-uri de socializare inseamna mai mult decat a ajunge la prietenii pe care s-ar putea sdeja sa ii ai datorita conturilor personale. Aceste site-uri si aplicatii au propriile platforme de publicitate care iti permit sa creezi mesaje mai puternice, cu directionare personalizata. Distreaza-te cu rețelele de socializare, dar nu pierde din vedere ce obiective de afaceri ai in vedere sa realizezi. Utilizeaza sugestiile si sfaturile pentru a crea postari interesante pe retelele sociale.

Fa publicitate ofertelor tale de toamna:

Daca difuzezi promoții speciale sau pentru sezonul de toamna, este important sa le incluzi in mixul tau de publicitate si marketing. Nu presupune ca promotia ta va fi observată doar din traficul care merge deja catre website-ul tau. Asigura-te ca iti actualizezi mereu anunțurile si ocupa-te de postari interesante pe social media.

De asemenea, subliniaza ofertele speciale si fa-le usor de gasit pe site-ul tau web. Ultimul lucru pe care vrei sa il faci e sa trimiti vizitatorii pe o pagina neinteresanta. Gandeste-te la o chemare la actiune ( call to action) cat mai atragatoare, daca ai anumite promotii de toamna si nu le lasa sa treaca neobservate. Prioritizarea unei prezente puternice online te va ajuta iti pozitionezi afacerea cat mai bine pentru un inceput puternic in anul care urmeaza.