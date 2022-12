Polițiștii – în vizită la școli și licee. Elevii, preveniți să nu devină victime

O serie de activități educativ -preventive au fost desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei de la Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (ISJ) Sălaj în mai multe școli și licee din județ. Astfel, în cadrul întâlnirilor de la Liceul de Arta „Pictor Ioan Sima” din municipiul Zalău, Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei, Școala Gimnazială nr .1 din Vârșolt și Școala Gimnaziala din Sâg, poliţiştii de siguranță școlară au venit în fața copiilor și tinerilor cu recomandări preventive şi au distribuit materiale informative cu privire la măsurile de autoprotecție ce trebuie adoptate pentru a nu deveni victime, când se află în colectivitate, dar mai ales în timpul liber și în vacanțe, despre comportamentul preventiv în trafic și respectarea regulilor de circulație rutieră, precum și pentru conștientizarea acestora cu privire la consecințele utilizării ilegale a articolelor pirotehnice.

De asemenea, polițiștii i-au informat pe elevii cu care au interacţionat despre pericolele pe care le prezintă lumea virtuală și expunerea informațiilor private pe rețelele sociale, medii din care infractorii pot afla informații valoroase cu privire la bunurile deținute, prezența la domiciliu și alte date și fotografii care, odată publicate online, pot fi utilizate de infractori. La activități au luat parte aproximativ 350 de elevi și copii.

Recomandări pentru sărbători în siguranță

Având în vedere perioada Sărbătorilor de iarnă, poliștii vin cu o serie de recomandări.

Aveţi mare grijă de bunurile dumneavoastră atunci când vă aflaţi în locuri aglomerate, la piaţă, în magazine, în mijloacele de transport în comun etc. Asiguraţi-vă că aţi încuiat locuinţa când plecaţi de acasă. Nu permiteţi persoanelor necunoscute să intre în casa dumneavoastră, indiferent de pretextul folosit. Dacă se prezintă a fi reprezentanţi ai unor instituţii, societăţi etc. cereţi-le un document de legitimare. Nu vă lăsaţi amăgiţi de vânzătorii de <<chilipiruri>>. De cele mai multe ori produsele sunt fie contrafăcute, fie provin din săvârşirea unor infracţiuni. Nu afişaţi ostentativ bunurile de valoare atunci când va aflaţi în locuri publice. Nu vă lăsaţi copiii nesupravegheaţi. Evitaţi să intraţi în discuţie cu necunoscuţii care vă pot aborda pentru diferite acte de caritate, pentru că pot fi escroci, al căror scop este acela de a vă înşela. Nu răspundeţi la provocări cu violenţă, încercaţi să evitaţi conflictele, iar dacă nu reuşiţi, sunaţi de urgenţă la 112 – apel gratuit. Nu consumaţi în exces băuturi alcoolice, comiterea faptelor antisociale poate fi înlesnită de aburii alcoolului. Respectaţi toate regulile de circulaţie, fie că sunteţi pieton sau conducător auto, indiferent de cât de mult vă grăbiţi. Viața are prioritate! Nu folosiţi obiecte de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice decât în condiţiile şi în locurile permise de lege. Deţinerea ilegală a acestora se pedepseşte cu închisoare! Protejați-vă copiii și discutați cu ei despre riscurile pe care le implică folosirea petardelor sau a artificiilor.