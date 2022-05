3 motive să pictezi picturi pe numere mai des

De ce pictam? Aceasta este intrebarea care si-o pun multi.

Ce te face sa pictezi picturi pe numere? Este pentru ca iti place sa pictezi din copilarie, sau esti fascinat de capodoperele din toate timpurile? De ce alegi sa pictezi peste multe alte optiuni disponibile pentru a te exprima? Cum ajung oamenii sa picteze, in viata? Sau este doar dominatia unilaterala a creierului?

Nu putem raspunde la toate aceste intrebari prea obiectiv, dar ceea ce stim este ca niciodata nu este prea tarziu sa incepi sa pictezi. Sunt multe beneficii pentru sanatate de castigat din pictura pe numere, chiar si pentru cei care nu au facut-o de ani de zile sau chiar niciodata.

Care sunt beneficiile principale ale picturii?

Beneficii terapeutice

Aceste picturi numere sunt ocupatii incredibil de relaxante si pot ajuta la reducerea nivelului de stres. In timp ce pictezi, te vei putea concentra in mod special pe ceea ce creezi si vei lasa totul la o parte. Acest lucru are un efect similar asupra corpului tau ca si meditatia. Rezultatul este o mentalitate pozitiva si o perspectiva diferita asupra lumii din jurul tau.

Creativitate dezlantuita

Crezi sau nu, dar cu totii avem in interior elementele unui geniu creativ. Dezlantuirea creativitatii iti permite sa iti extinzi abilitatile si sa castigi incredere in sine. Bucuria picturii vine mai putin din calitatea picturii si mai mult din satisfactia de a crea ceva uimitor. La urma urmei, arta este o expresie a personalitatii si creativitatii tale, ceea ce face ca fiecare piesa sa fie unica.

Concentrare si perseverenta

Crearea unui tablou de la inceput pana la sfarsit necesita timp si dedicare. In timpul acestui proces, greselile si provocarile sunt in mod constant facute si depasite. Aceasta experienta te ajuta sa iti imbunatatesti capacitatea de concentrare si perseverenta in fata noilor provocari. Preluarea unui nou tablou poate fi descurajanta la inceput, dar este o experienta extrem de imbucuratoare care te va face sa vrei mai mult.

Iata 3 dintre motivele de top pentru a incepe sa pictezi mai des. Vei fi socat de impactul pozitiv pe care il va avea pictura asupra vietii tale.

De la vindecare si lupta la eliberare… exista atat de multe fatete ale artei, trebuie doar sa incepi si nu te vei mai putea opri!