28 aprilie – Ziua Mondială pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă

Cu ocazia Zilei Mondiale a Siguranţei şi Sănătăţii la Locul de Muncă, marcată anual în 28 aprilie, reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj recomandă tuturor angajatorilor și lucrătorilor să respecte normele de securitate și sănătate în muncă și să acționeze responsabil pentru prevenirea contaminării și îmbolnăvirii angajaților cu virusul SARS-COV-2. Potrivit acestora, Ziua Mondială a Siguranței și Sănătății la Locul de Muncă reprezintă un prilej pentru a iniţia campanii de promovare a siguranţei şi sănătăţii celor care lucrează, precum şi a muncii decente. Obiectivele principale sunt atât prevenirea și combaterea răspândirii virusului SARS-COV-2 în rândul angajaților din toate sectoarele de activitate de pe piața muncii, dar și prevenirea producerii accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. Astfel, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, potrivit Legii nr. 319/2006, actualizată. În contextul epidemiologic actual, pentru a preveni răspândirea infecţiei cu noul coronavirus, angajatorul are obligaţia de a asigura măşti de protecţie, mănuşi de protecţie etc. de a acorda, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape de hârtie, dezinfectanţi etc.) şi de a stabili măsuri igienico-sanitare, cu consultarea medicilor de medicina muncii, de a asigura dezinfectarea locurilor de muncă. “De asemenea, se recomandă evitarea organizării reuniunilor de lucru cu număr mare de participanţi, limitarea contactului dintre persoane, păstrarea distanţei de siguranţă, evitarea activităţilor colective. Pandemia demonstrează de ce sănătatea și siguranța trebuie să fie un drept pentru toți cei care lucrează”, au precizat reprezentanții ITM Sălaj.

Share Tweet Share