2022 vs 2021: +21,8% mai mulţi turişti în România

Pe zona turiștilor străini, am depășit 1,5 milioane, prag pe care l-am stabilit la început de an. La 1 ianuarie, am lansat și schema de incoming, destinată agențiilor de turism care vor aduce călători străini în România, în sejururi de cel puțin patru nopți.”, Constantin-Daniel Cadariu ministrul Antreprenoriatului și Turismului.