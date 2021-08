10 parfumuri damă cu aromă de vanilie care sunt extrem de irezistibile

Dacă sunteți în căutarea unui parfum dulce care să lase amprenta oriunde mergeți și, în același timp, vă distinge ca o femeie seducătoare, fermecătoare și enigmatică. Atunci trebuie să cunoașteți aceste 10 parfumuri irezistibile cu aromă de vanilie.

Vanilia este un condiment din familia botanică a orhideelor, originar din America Centrală, care a fost de mult timp un ingredient vedetă în fabricarea parfumurilor. Motivele pentru aceasta sunt destul de variate, de la proprietățile relaxante și antidepresive ale aromei sale, până la echilibrul pe care îl poate da notelor olfactive amare și ascuțite, până la o durabilitate mai mare a parfumului datorită moleculelor sale grele. De asemenea, este important să menționăm că notele de vanilie ale parfumului vor căpăta un caracter aparte în funcție de componentele asociate.

BLACK OPIUM DE YVES SAINT LAURENT

Acesta este unul dintre cele mai puternice parfumuri pentru femei a casei franceze Yves Saint Laurent. Are o doză de adrenalină și un miros plin de farmec. Extazul oferit de parfumul de vanilie și iasomie, combinat cu flori, condimente, lemn și nuci, face ca intensitatea lui Black Opium a lui Yves Saint Laurent să devină cu adevărat puternică.

ANGE OU DEMON DE GIVENCHY

Casa de modă, accesorii, cosmetice și parfumuri Givenchy ne aduce un parfum unic, cu două fețe și două moduri de a te bucura de el. Apa de parfum cu aromă de vanilie are o esență care oferă atât lumină, cât și întuneric. În plus, Ange ou Demon are urme de arome orientale, ideale pentru femeile enigmatice, fascinante și fermecătoare.

HYPNOTIC POISON DE DIOR

Cunoscut ca fructul interzis al lui Dior, acesta este unul dintre cele mai enigmatice, puternice, seducătoare și îndrăznețe parfumuri create vreodată de maeștrii parfumieri. Sufletul acestui parfum de vanilie este pentru femeile îndrăznețe. Hypnotic Poison al casei Dior are note de migdale, iasomie sambac, jacaranda, mosc și note dulci de vanilie. Ei spun că parfumul este ideal pentru femeile care se bucură de mirosuri intoxicante, extravagante, seducătoare, fermecătoare și care vrăjesc.

VIVA LA JUICY DE JUICY COUTURE

Juicy Couture este un brand care se caracterizează prin faptul că este creat pentru femeia modernă, căreia îi plac lucrurile alternative și diferite. Un exemplu perfect este parfumul lor Viva la Juicy. Acest parfum este clasificat ca fructat, oferind o dulceață și prospețime unice. În plus, are note de bază de caramel, praline si vanilie.

VALENTINA DE VALENTINO

Conceput pentru femeile care se bucură de arome dulci, acest parfum de la casa italiană Valentino se remarcă prin dulceața mare a aromei sale. Și rețeta sa este alcătuită din fructe, precum și condimente și flori cu o esență dulce. În plus, Valentina are o urmă de parfum de lungă durată, cu indicii de trufe și citrice.

DEEP RED DE HUGO BOSS

Hugo Boss, în ciuda faptului că este un brand axat pe moda și parfumurile pentru bărbați, are și parfumuri de damă. Un exemplu este parfumul lor cu miros de vanilie, Deep Red, făcut pentru femeile care se bucură de arome orientale. Printre ingrediente găsim cele mai bune fructe disponibile pentru un parfum (apă de parfum) precum citrice, mure și pere. În plus, se remarcă și notele sale lemnoase de cedru.

TOBACCO VANILLE DE TOM FORD

Conceput atât pentru bărbați, cât și pentru femei, acest parfum unisex lansat în 2007 este o odă pentru lumea orientală datorită intensității parfumurilor sale. Printre notele de tutun și vanilie unisex găsim floarea de vanilie, o notă de tutun și floarea de ylang ylang sau cananga. În plus, notele sale de nuci și lemn ies în evidență în fundal.

OLYMPEA DE PACO RABANNE

Olympea de Paco Rabanne, este doar pentru zeițe. Contrastul de mandarină verde, apă de iasomie și floare de ghimbir cu note sărate și vanilie dulce, creează un parfum senzual, ideal pentru orice moment. Este perfect pentru femeile elegante, rafinate și sofisticate.

THE ONLY ONE DE DOLCE & GABBANA

Dacă ești o femeie care iubește mirosurile dulci, fără îndoială The Only One de la Dolce & Gabbana este unul dintre cele mai bune parfumuri de pe piață. Combinația sa de ingrediente este ideală pentru acele femei care se bucură de inocență și îndrăzneală în parfumul său. Notele de varf sunt compuse din citrice si flori, în timp ce notele de mijloc se remarca prin fructe, iar notele de baza sunt vanilie și caramel.

L DE LOLITA LEMPICKA

Printre clasici putem găsi acest parfum de vanilie făcut pentru femeile tinere care caută un parfum dulce. L de Lolita Lempicka are note de vanilie, lămâie, portocală și scorțișoară. În plus, are condimente și flori pe fundal care evidențiază aroma tinerească și dulce a acestui parfum.

Oricare dintre aceste parfumuri cu note de vanilie va fi o alegere perfectă, o aromă care te va însoți ziua sau seara și care îți va oferi un strop de încredere.