Vaccinarea gratuită anti-HPV, de luna viitoare. Zeci de sălăjence, depistate cu cancer de col uterin

Directorul adjunct al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sălaj, Daniela Cordea, a anunțat în cadrul unei ședințe la Instituția Prefectului Sălaj că în data de 1 octombrie va lua start campania de vaccinare împotriva virusului HPV.

Potrivit Ministerului Sănătății, vaccinul anti-HPV va fi gratuit pentru fetele și băieții cu vârste cuprinse între 11 și 26 de ani, prin Programul Național de Vaccinare. Persoanele care intenționează să se imunizeze pot obține dozele din farmacii, în baza unei rețete eliberate de către medicul de familie.

Eficiența imunizării

Vaccinarea împotriva HPV reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a cancerului de col uterin și a altor boli. Această formă de cancer poate fi prevenită prin vaccinare și screening. Depistată la timp, boala poate fi tratată corespunzător.

În județul Sălaj, incidența acestei boli rămâne ridicată. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Sălaj, în perioada 2022-2024 au fost depistate 98 de cazuri de cancer de col uterin în rândul sălăjencelor.

În anul 2022, au fost depistate 31 de cazuri, la o populație de 102.917 femei cu vârsta de peste 15 ani, iar rata de incidență în acel an a fost de 30,12 la suta de mii de locuitori. Un an mai târziu, numărul cazurilor a crescut la 37, iar rata de incidență înregistrată a fost de 36,10. Mai mult, în 2024 au fost confirmate 30 de cazuri, iar rata a scăzut la 29,34, semnalând o ușoară scădere spre deosebire de anul precedent.

Pas important pentru prevenirea infecției

Campania de vaccinare începe la 1 octombrie și este un pas important pentru prevenirea și combaterea virusului. Mai mult, această inițiativă contribuie la sprijinirea pacienților, întrucât prețul unei singure doze de vaccin depășește 600 de lei în lanțurile de farmacii din toată țara.