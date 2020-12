Stiți ce conțin pliculețele anti-răceală? Aflați despre un ingredient la care nu v-ați gândit

Sezonul rece aduce, ca în fiecare an, un număr crescut de cazuri de viroze și răceli, mai ales în rândul categoriilor vulnerabile. Copiii, dar și seniorii și cei cu o imunitate scăzută se îmbolnăvesc, în această perioadă, mult mai ușor. Cel mai consumat medicament în cazurile de răceală, guturai, chiar gripă este paracetamolul, acesta fiind găsit în farmacii sub multe forme – prafuri din care se fac băuturi calde, capsule ori comprimate – toate acestea putând fi cumpărate de oricine, nefiind nevoie de prescripție medicală. Mai nou, paracetamolul a căpătat în “credința” farmaceutică populară chiar o “aură” binefăcătoare în ceea ce privește boala Covid-19. Reclamele agresive și sfaturile primite de la alți consumatori ne îndeamnă de multe ori să alegem celebrele pliculețe cu praf, ce conțin, pe lângă aspartam sau zahăr, coloranți și arome artificiale, substanța activă paracetamol. Acesteia i se adaugă de multe ori acid ascorbic (vitamina C artificială) și alte substanțe care, conform etichetei, ar reduce febra și ar decongestiona căile respiratorii. Deși pare greu de crezut, aceste pudre care se dizolvă în apă caldă conțin și o cantitate deloc de neglijat de sare, care, de cele mai multe ori, ajunge să devină periculoasă, ținând cont de faptul că o persoană răcită sau gripată consumă chiar și trei pliculețe de băutură caldă cu paracetamol pe zi.

Infocons – Asociație Națională Nonguvernamentală de Protecție a Consumatorului a realizat un studiu asupra medicamentelor/suplimentelor alimentare tip pulbere pentru soluție orală și a suplimentelor alimentare împotriva răcelii și gripei. Au fost analizate 17 produse. Distribuitorii sunt: SmithKline Beecham S.A. (Coldrex Max Grip Lemon, Coldrex Honey & Lemon, Coldrex Lemon, Coldrex MaxGrip Fructe de pădure & Mentol), Bristol Myers Squibb KFT (Fervex pentru adulți, Fervex pentru copii), Zentiva KS (Modafen Hot Drink), SC Slavia Pharm SRL (Faringo Hot Drink), Wrafton Laboratories Limited (Revigrip Hot Lemon Max), Glaxosmithkline Consumer Healthcare (Theraflu Extra răceală și gripă, Theraflu SINUS răceala și gripă), Zdrovit (Gripovit Junior, Gripovit Max C), Fiterman Pharma SRL (Propolis C Răceala&Gripă pentru copii și adulți), Angelini Pharma Österreich (Tantumgrip – lămâie, lămâie & miere, portocală) și Vitar s.r.o (Herbaflu răceală și gripă). Din punct de vedere al conținutului de sodiu, 36,84 la sută din produse au înregistrat cantități variind între 42,2 și 135,8 mg. Prin urmare, cantitatea de sare este una care depășește cu mult indicațiile medicilor privind rația zilnică sănătoasă. Desigur, sodiul nu este același lucru, în totalitate, cu sarea. Dar aceste două elemente nu sunt departe unul de celălalt. Ca să avem o idee cât mai clară asupra acestui aspect, de exemplu, sarea este de regulă masurată în linguri, în timp ce sodiul se masoară în miligrame. De exemplu, un sfert de linguriță de sare are 600 mg de sodiu, iar o jumatate de linguriță de sare are 1.200 mg de sodiu.

Cele mai multe persoane stiu ca dietele cu continut scazut de sodiu sunt cele mai sănătoase, iar deși acesta este un element nutritiv esențial, medicii nu recomandă mai mult de 1.500 mg pe zi, astfel încât să fie redus riscul bolilor cardiovasculare. Organizația Mondială a Sănătății nu recomandă consumul a mai mult de 5 g (echivalentul unei lingurițe) de sare zilnic. Cantitatea medie de sare consumată de o persoană zilnic este de 9-12 grame. Reducerea acesteia la mai puțin de 5 grame poate reduce riscul de boli cardiovasculare, infarct sau accident vascular cerebral. De altfel, în România, în ultimii cinci ani, peste 500.000 de persoane au suferit un accident vascular cerebral. Aceste pliculețe medicamente sub formă de praf solubil în apă, conțin, după caz, cantități de sare cu mult peste limita recomandată, în fiecare pliculeț. Sorin Mierlea, președinte InfoCons, atrage atenția asupra neajunsurilor mari pe care le aduce organismului, o cantitate de sare peste limita recomandată de medici, mai ales în cazul persoanelor vârstnice, copiilor, persoanelor care suferă de afecțiuni cardiace, circulatorii, cu hipertensiune arterială și cei cu imunodepresie. Dacă ne uităm pe eticheta unui astfel de produs, nici nu știm dacă suntem în galantarul cu mâncare sau cu medicamente. Dar, atenție: astfel de produse conțin sare! Cred că nimeni nu s-ar fi gândit la așa ceva și, în condițiile în care ingerăm sare din tot felul de produse agro-alimentare, ne mai trezim cu sarea și în produsele care ar trebui să ne facă bine. Trebuie să fim atenți pentru că, mâncând multă sare, s-ar putea să fim nevoiți să ne întoarcem la farmacie.” Spune directorul Sorin Mierlea. Infocons este o Asociație Națională de Protecție a Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, fiind o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.