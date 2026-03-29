Sandvișurile din benzinăriile frecventate de sălăjeni conțin numeroși aditivi alimentari

Mulți sălăjeni trec pragul benzinăriilor nu doar pentru carburanți, ci și pentru a consuma fel de fel de produse, precum sandvișuri sau deserturi, în special noaptea, când porțile celor mai multe magazine și restaurante sunt închise.

Un studiu realizat de InfoCons asupra produselor tip sandviș cu pui comercializate în stațiile de alimentare din România, printre care Rompetrol Downstream SRL, OMV Petrom Marketing SRL și MOL România Petroleum Products SRL, prezente și în Sălaj, arată că în vitrine se regăsesc sandvișuri cu șnițel de pui ce conțin aditivi alimentari. Denumirile magazinelor care comercializează aceste produse sunt Fresh Corner – regăsit în benzinăriile MOL, Viva – regăsit în benzinăriile OMV și Petrom și Hei – regăsit în benzinăriile Rompetrol.

Numărul de aditivi din aceste produse variază între 7 și 15 E-uri. Distribuția este următoarea:

33,33% dintre produsele tip sandviș cu pui au în compoziție 15 aditivi alimentari,

33,33% dintre produse au 9 aditivi alimentari,

33,33% dintre produse au 7 aditivi alimentari.

În ceea ce privește informațiile nutriționale, toate produsele analizate menționează valorile raportate la 100 de grame, respectiv valoarea energetică este cuprinsă între 217 kcal și 239 kcal, cantitatea de zaharuri variază între 1,7 g și 2,99 g, dar și cantitatea de grăsimi variază între 7,48 g și 11,55 g.

