S-a încheiat campania de vaccinare în centrele rezidențiale sălăjene

“Am început vaccinarea în centrele rezidenţiale din Sălaj pe data 17 ianuarie 2021. Am făcut imunizări într-un număr de 18 centre, atât publice cât şi private, realizând vaccinarea rezidenţilor şi personalului propriu în proporţie de 98%. Am vaccinat un număr de 919 beneficiari din centrele rezidenţiale şi un număr de 247 de angajaţi – personal auxiliar, asistenţi medicali şi coordonatori. Aceste persoane au fost vaccinate cu ambele doze, deci am încheiat inclusiv rapelul. La ora actuală declarăm încheiată vaccinarea la nivelul centrelor rezidenţiale din judeţul Sălaj”, a precizat, vineri, Csakvari Alexandru, medic primar medicină de familie, coordonatorul al echipei mobile din Centrul de vaccinare nr. 2 – Cercul Militar Zalău.