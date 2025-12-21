Pensionarii cu venituri mici vor beneficia și în 2026 de un sprijin financiar

Pensiile românilor nu vor fi majorate anul viitor, însă vârstnicii cu venituri mici vor beneficia și în 2026 de un sprijin financiar. Astfel, cei care primesc lunar o pensie mai mică de 2.574 de lei vor primi un ajutor similar celui acordat în acest an.

Pensionarii au beneficiat de 800 de lei în plus, suma fiind acordată în două tranșe egale a câte 400 de lei, în lunile aprilie și decembrie 2025, potrivit declarațiilor ministrului Muncii, Florin Manole.

Cu toate că Executivul a hotărât înghețarea punctului de pensie, majorarea prețurilor se resimte în buzunarele seniorilor, motiv pentru care autoritățile își propun să sprijine și în parcursul anului următor peste 2,5 milioane de pensionari.

„Dispoziția Ministerului Muncii este că trebuie să-i sprijinim pe cei mai nevoiași dintre pensionari. Sunt milioane de pensionari care câștigă sub acest prag, care au pensii mai mici decât cei 2.574, a fost pragul pentru anul acesta, și cred că ei sunt foarte afectați de creșterea de prețuri și au nevoie de sprijin”, a precizat ministrul Muncii, citat de antena3cnn.ro.