Din fericire, incidența infecțiilor respiratorii a început să scadă în Sălaj, potrivit medicilor de familie din județ. Sunt mai puține și cazurile de gripă. În continuare, cei mai afectați rămân copiii, în special preșcolarii. Desigur, situația se repetă an de an, în primele luni din an. Pe fondul scăderii numărului de îmbolnăviri, inclusiv restricțiile privind vizitarea pacienților din Spitalul Județean de Urgență din Zalău au fost ridicate.

Share Whatsapp Email