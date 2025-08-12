Amenzi de peste 124.000 de lei în trei zile de controale pe șoselele sălăjene

Polițiștii rutieri sălăjeni au intensificat controalele în trafic la sfârșitul săptămânii trecute. În perioada 8-10 august, în vizorul oamenilor legii au fost șoferii și pietonii care au încălcat prevederile rutiere. În urma acțiunilor, peste 500 de persoane au fost legitimate, iar peste 450 de autoturisme au fost verificate. De asemenea, polițiștii au efectuat peste 150 de testări pentru depistarea consumului de alcool.

Iar cum nerespectarea regulilor costă, pentru toate abaterile au fost aplicate 370 de sancțiuni contravenționale, iar valoarea totală a amenzilor depășește 124.000 de lei. Totodată, 28 de șoferi au rămas fără permis de conducere, iar șase certificate de înmatriculare au fost retrase.

Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitelor legale de viteză, nepurtarea centurii de siguranță, depășiri neregulamentare și folosirea telefonului mobil la volan. Un șofer a fost amendat pentru nerespectarea culorii roșii a semaforului, iar alți doi pentru comportament agresiv în trafic. Nici pietonii nu au scăpat de sancțiuni. Zece persoane au fost amendate pentru încălcarea regulilor de circulație.

Scopul acestor acțiuni îl reprezintă combaterea factorilor ce conduc la producerea accidentelor rutiere, printre care abaterile pietonilor și bicicliștilor, conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau drogurilor, viteza excesivă și depășirile neregulamentare. De asemenea, polițiștii urmăresc amplificarea gradului de siguranță pe șoselele sălăjene.

Acțiunile în trafic ale polițiștilor rutieri sunt desfășurate constant pentru asigurarea unui climat de siguranță rutieră, dar și pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente.