Importanţa alegerii unor echipamente medicale de ultimă generaţie

Echipamentele medicale sunt cele fac cea mai buna echipa cu medicii specialisti. Rapiditatea sau acuratetea datelor sunt doar cateva din plusurile pe care le aduce tehnologia.

Avantul tehnologic din domeniul medical

Traim intr-o perioada in care tehnologizarea cunoaste un avant considerabil in toate domeniile, cu precadere in cel medical, care a fost pus la o adevarata incercare in ultimul an. Inovatiile sunt unele importante, mai ales pentru categoria de echipamente medicale.

In acesta categorie puternic impactata putem include aparatele ecograf, acolo unde brandul Samsung a reusit sa duce aceste echipamente medicale la un alt nivel. Tehnologiile CleanVision, MultiVision sau S-Harmonic, au facut ca imaginile oferite sa fie unele de o calitate si claritate mult superioara.

Analizoarele, poate cele mai utilizate echipamente medicale, sunt cele care acum beneficiaza de imbunatatiri are numarului de probe analizat simultan, al timpului de raspuns, dar si, foarte important, al acuratetei datelor rezultate din analiza. Gama acestora este una destul de larga, care porneste de la analizoarele de hematologie si ajunge chiar la analizoare de chemiluminiscenta sau biochimie.

Seria echipamentelor medicale care se bucura de tehnologii puternice continua cu un aparat pe care il tot auzim in fiecare zi, aparat real time PCR. Acesta este echipamentul medical utilizat in analizarea testelor realizate pentru Coronavirusul Covid-19. Puterea de analiza a acestora a fost sporita, ajungand sa analizeze simultan peste 100 de probe, la o acuratete de 99.9%.

De ce trebuie achizitionate doar echipamente cu tehnologii de ultima generatie ?

Acesta este o intrebare destul de intalnita. De cele mai multe ori acestea sunt si cele mai scumpe echipamente medicale pe care le gasesti in piata si da, acesta este si adevarul, insa beneficiile care le aduc intr-un cabinet medical sunt incomparabile. Un doctor specialist, indiferent de profesionalismul si cunostintele acestuia, are nevoie de unelte performante care sa il asiste in procesul medical.

In cazul in care pretul aparaturii medicale este o problema pentru businessul tau, atunci trebuie sa stii ca exista companii / furnizori de echipamente medicale, care ofera solutii de finantare specifice, prin leasing pentru echipamente medicale.

Serviciile de mentenanta, service sau garantie sunt unele foarte importante. Multe din aceste echipamente medicale necesita mentenanta periodica pentru calibrare sau pentru verificarea calibrarii. Aceasta este important sa fie oferita doar de o firma autorizata din domeniu, astfel incat garantie sa ramana intacta, mai ales ca la mijloc este vorba de echipamente destul de costisitoare.