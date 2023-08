Hepatita „bântuie” încă printre sălăjeni

Chiar dacă săpunul și apa ne sunt la îndemână mai mult ca oricând, hepatita este prezentă încă printre sălăjeni. Incidența bolii a scăzut mult în ultimii ani în Sălaj, dar tot mai sunt confirmate cazuri. Anul trecut, în județ au fost înregistrate nouă cazuri de hepatită, potrivit Direcției Sănătate Publică Sălaj. Instituția a anunțat că Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este marcată anual la finalul lunii iulie, iar în acest an s-a desfășurat sub sloganul „O singură viață, un singur ficat!” fiind un prilej de a evidenția necesitatea accelerării eforturilor de eliminare a hepatitei virale și importanța prevenirii, testării și tratamentului. Strategiile globale privind HIV, hepatita virală și infecțiile cu transmitere sexuală pentru perioada 2022 – 2030, adoptate de Organizația Mondială a Sănătății urmăresc atingerea obiectivului de a elimina hepatita virală B și C până în 2030. La nivel global, 350 de milioane de oameni trăiesc cu hepatită virală cronică, cu mai mult de 1,1 milioane de vieți pierdute în fiecare an din cauza hepatitei B și a hepatitei C. Ficatul îndeplinește peste 500 de funcții vitale în fiecare zi, pentru a ne menține în viață. Pe lângă cunoașterea stării de sănătate a ficatului și căutarea unui tratament, reducerea consumului de alcool, obținerea unei greutăți sănătoase, tratarea hipertensiunii arteriale și gestionarea diabetului zaharat sunt cheia pentru un ficat sănătos. Beneficiile unui ficat sănătos includ: viața mai lungă, protejarea celor dragi împotriva hepatitei și protejarea altor organe vitale, inclusiv inima, creierul și rinichii, care se bazează pe ficatul sănătos pentru a funcționa. Hepatita virală încă ucide peste un milion de oameni în fiecare an. În lume se înregistrează un deces prin hepatită la fiecare treizeci de secunde. Peste 8.000 de noi infecții cu hepatita B și C apar în fiecare zi, adică peste cinci infecții în fiecare minut. Dacă traiectoria actuală continuă, hepatita virală va ucide mai mulți oameni anual decât malaria, tuberculoza și HIV/SIDA la un loc, până în 2040. Infecția cu hepatită este tăcută și gradul de conștientizare a sănătății ficatului este scăzut. Cele mai multe simptome apar doar odată ce boala este avansată, prin urmare există foarte multe persoane nediagnosticate care trăiesc cu hepatită. DSP a precizat că inclusiv atunci când hepatita este diagnosticată, numărul persoanelor care urmează să primească tratament este scăzut. Majoritatea oamenilor descoperă că au hepatită B sau C după mulți ani de infecție tăcută și numai atunci când dezvoltă boală hepatică gravă sau cancer. Infecțiile cu virusuri hepatice și decesele pe care le cauzează pot fi prevenite. Prin asigurarea unei acoperiri vaccinale optime anti-hepatită B, încă de la naștere, se poate scădea numărul de copii cu hepatită cronică B și se poate îndeplini dezideratul de a elimina hepatita B, conform Obiectivului de Dezvoltare Durabilă din domeniul sănătății. Aproximativ 4,5 milioane de decese premature ar putea fi prevenite în țările cu venituri mici și medii până în 2030 prin vaccinare, teste de diagnosticare, tratament și campanii de educație pentru sănătate.

