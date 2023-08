Cum scapă șoferii drogați de poliție

Cu stupoare urmăresc grupurile de pe rețelele de socializare în care sunt prezentate informații despre traficul din Sălaj. Se anunță prezența radarelor, a verificărilor tehnice, accidentele, sunt postate fotografii, mașini lovite etc. Până aici n-am nimic cu nimeni, dar când pe aceste grupuri sunt anunțate controale pe linia consumului de alcool și droguri, situația devine una șocantă. Am atras de multe ori atenția că astfel de anunțuri sunt anormale și că autorii lor devin, cred eu, niște infractori. Credeți-mă, mi-am luat la înjurături cât să-mi ajungă pe tot anul. Nu mi-a venit să cred că tot mai multor sălăjeni le place să devină părtași la posibila comitere a unor infracțiuni sau la producerea de tragedii. Este incredibil cât de răi ne-am făcut. Am văzut nume cunoscute care anunțau prezența echipajului de poliție într-un anumit loc, pentru a verifica dacă cei aflați la volan conduc sub influența băuturilor alcoolice sau sunt drogați. Aproape zilnic sunt anunțate astfel de verificări. Vin nebunii băuți și drogați, văd postările despre locurile unde sunt echipajele și aleg un alt drum, pentru a ajunge la destinație. Desigur, acești șoferi prăjiți te pot omorî pe tine, pe mine, chiar și pe idiotul care a postat pe rețeaua de socializare. Am ajuns să-i protejăm pe drogați și pe cei care beau. Desigur, arătăm apoi cu degetul spre autorități și le acuzăm că nu își fac treaba, că polițiștii comit abuzuri. Românului nu îi place să fie controlat, românul se simte abuzat până trece granița, iar când dă de mașina cu „Police” sau „Polizei” devine mielușel, nu are pe cine să sune, nu poate face nimic. Așa suntem noi. Și am mai observat ceva. Mai nou, aceste anunțuri sunt publicate pe rețele de socializare sub anonimat. Toți sunt viteji și deosebit de potenți în anonimat. Îl știu pe administratorul unui asemenea grup, un mărunțel care nu s-a remarcat cu nimic în societatea sălăjeană, dar care este arogant, recalcitrant și urlă ca nebunul când i se spune că grupul păstorit de el nu face decât să contribuie la comiterea de ilegalități. De ce se întâmplă toate astea? Pentru că este posibil, pentru că internetul nu este reglementat, pentru că nu există o lege clară care să vizeze conținutul postat în lumea virtuală. Rețelele de socializare sunt accesibile inclusiv nebunilor, psihopaților sau frustraților. Nu vă mai mirați că lumea asta se duce de râpă. Nu semănați otravă. Într-o zi s-ar putea să vă otrăviți. Cine sunt vinovații? Toți suntem de vină!

Share Tweet Share