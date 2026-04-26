Dependenţa de analgezice, o problemă frecventă în sport

Dependenţa de analgezice reprezintă o problemă frecventă, inclusiv în lumea sportului de performanţă. Ultimul exemplu: Tiger Woods, un mare campion al golfului. La trei săptămâni după un nou incident rutier, legenda golfului Tiger Woods traversează una dintre cele mai delicate perioade din ultimii ani. Potrivit unor informaţii apărute în presa internaţională, sportivul american în vârstă de 50 de ani ar fi internat într-o clinică privată din regiunea Zurich, unde urmează un program intensiv de recuperare.

• Incidentul rutier şi acuzaţiile din SUA

La sfârşitul lunii martie, Woods a fost oprit de poliţie în comitatul Martin, Florida, după ce a fost implicat într-un accident minor, potrivit Reuters. Autorităţile l-au acuzat de „conducere sub influenţă” – o formulare juridică ce poate include atât consumul de alcool, cât şi de substanţe medicamentoase sau droguri -, precum şi de provocarea de „daune materiale” şi refuzul de a se supune testelor de alcoolemie sau toxicologice. Sportivul a fost reţinut timp de opt ore înainte de a fi eliberat în aceeaşi zi, episod care a reaprins discuţiile privind starea sa de sănătate şi stilul de viaţă.

• Program de recuperare în Elveţia

Surse citate de Reuters şi preluate de cotidianul elveţian Le Matin susţin că Woods s-ar fi înscris într-un program de terapie intensivă, desfăşurat într-o clinică specializată din Elveţia. Potrivit publicaţiei britanice The Daily Mail, tratamentul ar avea o durată de aproximativ 90 de zile şi ar viza în principal combaterea dependenţei de analgezice. Aceleaşi surse indică faptul că fostul lider mondial comunică în prezent doar cu un cerc foarte restrâns de apropiaţi, printre care se află şi partenera sa, Vanessa Trump, cu care ar avea o relaţie de câteva luni.

• O carieră marcată de accidentări

Din punct de vedere sportiv, absenţa lui Tiger Woods de pe terenurile de golf devine tot mai prelungită. Ultima sa participare într-o competiţie oficială datează din iulie 2024. În urmă cu un an, sportivul a suferit o intervenţie chirurgicală pentru o ruptură a tendonului lui Ahile stâng, o accidentare gravă care a ridicat semne de întrebare asupra viitorului său în circuitul profesionist. Cariera sa, una dintre cele mai impresionante din istoria golfului, a fost în ultimul deceniu umbrită de numeroase probleme medicale, inclusiv intervenţii repetate la nivelul spatelui şi genunchilor.

Cazul lui Woods readuce în prim-plan o problemă sensibilă în rândul sportivilor de performanţă: dependenţa de analgezice. Medicii atrag atenţia că utilizarea îndelungată a acestor medicamente, în special a opioidelor prescrise după intervenţii chirurgicale, poate conduce la dependenţă fizică şi psihologică. Potrivit specialiştilor citaţi de platforme medicale precum DOC.ro, principalele semne ale dependenţei includ: creşterea toleranţei şi necesitatea unor doze tot mai mari; apariţia simptomelor de sevraj (anxietate, tremur, insomnie); preocuparea obsesivă pentru administrarea medicamentelor; efecte fizice severe, precum afecţiuni hepatice sau renale. „Dependenţa de analgezice este o boală cronică ce necesită tratament specializat şi monitorizare atentă”, subliniază medicii specializaţi în adicţii.

• Tratament şi şanse de recuperare

Tratamentul implică, de regulă, reducerea treptată a medicaţiei sub supraveghere medicală, terapie psihologică şi, în unele cazuri, internare în centre specializate. Experţii avertizează că întreruperea bruscă a administrării poate agrava simptomele şi creşte riscul de recidivă. În cazul sportivilor de elită, presiunea performanţei şi istoricul accidentărilor cresc vulnerabilitatea la astfel de dependenţe.

Deşi nu există încă o confirmare oficială din partea echipei sale, informaţiile privind internarea lui Tiger Woods sugerează că acesta îşi concentrează în prezent toate eforturile asupra recuperării. Rămâne de văzut dacă legenda golfului va reveni în competiţii sau dacă această etapă va marca finalul unei cariere excepţionale. În absenţa unor declaraţii publice, cazul său rămâne unul urmărit îndeaproape, atât de fanii sportului, cât şi de comunitatea medicală, ca exemplu al riscurilor asociate tratamentelor post-operatorii şi presiunii constante din sportul de performanţă.

