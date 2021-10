Cum să faci față stresului posttraumatic după COVID-19?

A trecut mai bine de un an de când COVID-19 a fost declarat pandemie. A fost o perioadă de pierdere, separare, anxietate și incertitudine. A fost un an de schimbări, în moduri profunde și în moduri simple. Am văzut cum comunitățile noastre se pot uni, cum ne putem ajuta reciproc și cât de important este să fim aproape unii de ceilalți. Dar am văzut, de asemenea, cât de presantă a fost problema asupra sănătății noastre psihice.

„Toată lumea răspunde diferit la aceste experiențe”, spune Philip Lanzisera, Ph.D., psiholog la Henry Ford Health System. „Fiind un lucrător de primă linie în timpul crizei COVID-19, văzându-i pe cei dragi trecând prin COVID-19, având COVID-19 – toate acestea sunt experiențe traumatice care ar putea duce la tulburări de stres post-traumatic sau PTSD.”

Pentru a ști dacă suferi de astfel de probleme, citește mai mult despre tulburarea de stres posttraumatic. În timp ce mulți oameni au simptome similare cu PTSD după un eveniment traumatic, de obicei se vindecă singuri după o perioadă de timp. Cei care au PTSD se blochează și nu sunt în stare să treacă de trauma căreia i-au făcut față.

Creierul se blochează și devine greu să scapi de simptome

„Creierul preia toată încărcătura emoționalp, devii anxios și este înfricoșător”, spune dr. Lanzisera. „Abilitatea ta de a gândi în mod logic se șterge. Dacă ți se întâmplă acest lucru, este important să îți dai seama că treci printr-o perioadă dificilă și să ceri ajutor. Cu cât faci ceva mai devreme în acest sens, cu atât este mai probabil să poți împiedica înrăutățirea stării tale. ”

De unde știi dacă ai PTSD?

Simptomele PTSD se dezvoltă, în general, la scurt timp după ce o persoană se confruntă cu un eveniment traumatic, spune dr. Lanzisera, deși uneori poat dura câteva luni pentru a apărea. Ele includ:

– Retrăirea experienței traumatice. În timp ce dormi, ai putea avea un coșmar legat de eveniment. Sau în timp ce ești treaz, amintirile ar putea pătrunde în gândurile tale și te pot face să simți că retrăiești experiența. Spre deosebire simplele amintiri, cu PTSD vei trece din nou prin experiența traumatică;

– Experimentarea anxietății declanșată de evenimente. Acest lucru se întâmplă atunci când devii cu ușurință anxios sau supărat pe orice îți amintește de eveniment și te străduiești să eviți să intri în contact cu aceste amintiri;

– Ești mai supărat și mai sensibil emoțional decât de obicei. Aceasta se numește dereglare emoțională și apare atunci când nu poți gestiona răspunsul sau emoțiile în mod normal.

Care sunt modalitățile de a face față PTSD? Se poate vindeca?

Cea mai bună metodă de tratament este psihoterapia, spun specialiștii, care este de obicei o combinație de terapie de procesare cognitivă și terapie de expunere:

Terapia de procesare cognitivă te ajută să identifici convingerile pe care le ai legate de un eveniment și să înțelegi dacă acestea au rădăcini reale. Amintirile despre pierderea din COVID-19 sunt devastatoare și dureroase, dar ar trebui să îți amintești că acestea sunt doar imagini din trecut și nu evenimente care se întâmplă din nou. Aceasta este partea grea a PTSD: trăiești cu teama că evenimentul se va întâmpla din nou. Trebuie să te reancorezi în realitate. Acest lucru este foarte greu de făcut, dar pentru asta sunt terapeutul, prietenii și familia – pentru a te sprijini și a te menține concentrat asupra prezentului. ”

Terapia expunerii te ajută să te confrunți cu fricile pe care le ai. Dacă, atunci când se termină pandemia, îți este frică să te aflii într-un loc public, ar trebui să te confrunți cu fricile treptat. Poți începe prin a merge la magazinele locale și ulterior la supermarketuri sau Mall. E firesc să fii anxios. Nu înseamnă că ești în pericol, înseamnă că creierul tău încearcă să-ți spună că ești în pericol. Trebuie să faci schimbările încet, cu sprijin si curaj.

Sprijinul social este esențial – desfășurarea de activități care te vor ajuta să ieși din casă și să îți reiei viața te ajută și este bine să rămâi activ. Mergi la plimbări, aleargă, conectează-te în siguranță cu prietenii și membrii familiei. Găsește bucuria în viața ta din prezent și vei reuși să treci peste stresul posttraumatic.