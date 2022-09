Cum iti dai seama ca problemele cu auzul sunt cauzate de sunetele prea tari?

Stiati ca pierderea auzului poate fi cauzata de sunetele prea tari? Va prezentam mai multe semne care indica pierderea auzului cauzata de faptul ca sunteti expusi la sunete ridicate.

Daca aveti oricare dintre aceste semne sau simptome, este posibil sa ca pierdere auzului sa fie generata de sunetele pe care le auziti in mod normal.

Stiati ca pierderea auzului poate fi cauzata de sunetele prea tari? Va prezentam mai multe semne care indica pierderea auzului cauzata de faptul ca sunteti expusi la sunete ridicate.

Daca aveti oricare dintre aceste semne sau simptome, este posibil sa ca pierdere auzului sa fie generata de sunetele pe care le auziti in mod normal. Acestea sunt semnele care indica faptul ca ar trebui sa vizitati un specialist:

Vorbirea si alte sunete par infundate

Probleme la auzirea sunetelor inalte (de exemplu, pasari, sonerie, telefon, ceas cu alarma)

Probleme la intelegerea conversatiilor atunci cand va aflati intr-un loc zgomotos, cum ar fi un restaurant

Probleme de intelegere cand vorbiti la telefon

Probleme cu auzul consoanelor in vorbire (de exemplu, dificultati de a auzi diferenta dintre s si f, intre p si t sau intre sh si th in vorbire)

Cereti altora sa vorbeasca mai incet si mai clar

Cereti cuiva sa vorbeasca mai tare sau sa repete ceea ce a spus

Marirea volumului televizorului sau radioului

Auziti zgomote ciudate

Hipersensibilitate la anumite sunete (anumite sunete sunt foarte deranjante sau creeaza durere)

Prevenirea si detectarea precoce a pierderii auzului sunt importante

Nu asteptati pana cand dati semne de pierdere a auzului. Examinati-va auzul de catre medicul dumneavoastra in timpul controoalelor regulate. O evaluare de baza a auzului include de obicei o privire rapida in ureche cu o lumina speciala pentru a vedea in canalul urechii (otoscop) si alte verificari pentru a evalua sunetele pe care le puteti auzi.

Medicul dumneavoastra va poate indruma catre un specialist audiolog sau catre un alt furnizor de asistenta medicala care este calificat sa testeze auzul daca

Aveti un istoric de expunere la zgomot puternic,

Simtiti ca auzul s-a schimbat sau

Aveti rude sau prieteni care spun ca aveti dificultati in a-i auzi si intelege. Cei din jurul nostru pot fi primii care ne observa problemele de auz.

Audiologul (specialist auditiv) va poate pune sa ascultati diferite sunete prin casti. Acest lucru ajuta la identificarea celor mai blande sunete pe care le puteti auzi. Audiologul va poate pune sa repetati liste de cuvinte sau sa completati alte teste speciale.

Copiii ar trebui sa faca teste de auz inainte de a intra la scoala sau oricand exista o ingrijorare cu privire la auzul copilului. Copiii care nu trec testul auditiv trebuie sa faca un test complet de auz cat mai curand posibil.

Evitati locurile zgomotoase ori de cate ori este posibil. Folositi dopuri de urechi, casti de protectie pentru urechi sau casti cu anulare a zgomotului atunci cand sunteti in preajma unor zgomote puternice. Mentineti volumul redus cand utilizati casti sau casti. Adresati-va medicului dumneavoastra pentru un control al auzului daca banuiti ca aveti o problema.

Medicamentele care afecteaza urechea se numesc ototoxice. Deteriorarea poate duce la pierderea auzului, zgomote in urechi sau pierderea echilibrului. Peste 200 de medicamente sunt ototoxice. Acestea includ anumite antibiotice, cum ar fi gentamicina, medicamente pentru tratamentul cancerului, cum ar fi cisplatin si carboplatin, si analgezice care contin salicilat, cum ar fi aspirina, chinina, diureticele de ansa.