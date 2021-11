Bebeluș de 800 de grame, născut la Spitalul Județean

Nu, nu este o glumă. La Maternitatea Spitalului Județean de Urgență din Zalău a venit pe lume în acest an un nou-născut cu greutatea de 800 de grame. Bebelușul a fost transferat în condiții de siguranță la Maternitatea de grad III din Cluj Napoca, potrivit reglementărilor în vigoare. Anunțul a fost făcut astăzi de oficialii Spitalului Județean de Urgență Zalău cu ocazia Zilei mondiale a prematurității. Din fericire, la Spitalul Județean nu au fost înregistrate în acest an cazuri de deces printre bebelușii născuți prematur.

Aproape 10 la sută din nou-născuții înregistrați în acest an la Spitalul Județean de Urgență din Zalău s-au născut prematur, arată datele publicate astăzi de unitatea medicală cu ocazia Zilei mondiale a prematurității. „Anul acesta, la nivelul maternității din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău, s-au născut 142 de prematuri, dintr-un total de 1469 de nou născuți ceea ce reprezintă 9,66 la sută din totalul de nașteri. În fiecare an, pe data de 17 noiembrie, Organizația Mondială a Sănătății dedică o zi, colorată în mov, pentru a-i sărbatori pe acei pacienți, care, din considerente medicale, au început lupta pentru viață fără a primi toate armele. Prematuritatea reprezintă în continuare cauza numărul unu de deces în rândul populației de copii cu vârsta de sub 5 ani, la nivel global. Anual se nasc aproximativ 15 milioane de nou născuți prematur, iar dintre aceștia aproximativ un milion mor în primul an de viață. Astfel, la nivel mondial, una din zece nașteri se produce înainte de termen, cu diferite variații, în funcție de gradul de dezvoltare socio-economică a țărilor, ceea ce implică și adresabilitatea la medic a viitoarelor mame. Una dintre cauzele principale de morbiditate și mortalitate neonatală în rândul populației de prematuri o constituie Sindromul de detresa respiratorie a prematurului cauzată de către incompleta dezvoltare a plămânilor. Cu toate că s-au înregistrat progrese impresionante în abordarea patologiei, încă ne confruntăm cu consecințele grave ale respirației începute prea devreme”, a declarat medicul Melinda Baizat, coordonatorul Secției de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău. Medicul Melinda Baizat a adăugat că „în semn de prețuire față de pacienții noștri, întreaga echipă a secției de Neonatologie le mulțumește părinților pentru încredere în lungul și anevoiosul proces al tratării și îngrijirii micilor supereroi. Astfel, am reușit să acordăm șanse egale spre viață chiar și celui mai mic nou născut, de 26 de săptămâni de gestație și 800 de grame care a fost transferat în condiții de siguranță la Maternitatea de grad III din Cluj Napoca, potrivit reglemantărilor în vigoare. Consider că este o performanță a întregii echipe faptul că nu s-a înregistrat nici un deces în rândul prematurilor, în anul 2021”.