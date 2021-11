Tupeu la volan: beat, cu permisul suspendat și cu mașina radiată

Un şimleuan în vârstă de 50 de ani s-a ales cu dosar penal din partea poliţiştilor pentru comiterea a trei infracţiuni rutiere. La începutul acestei săptămâni, bărbatul a fost depistat de polițiștii ruteri din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei în timp ce circula prin Şimleu cu un autoturism radiat din circulație în anul 2010. Totodată, autoturismul condus de acesta era neînmatriculat, fiind importat dintr-un alt stat, unde fusese radiat. De asemenea şimleuanul avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile suspendat din 13 noiembrie şi, în plus, la testarea cu etilotestul, rezultatul a fost 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care poliţiştii i-au aplicat acestuia o sancțiune contravențională pentru conducere sub influența alcoolului. “Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere cu permisul suspendat a unui autovehicul neînmatriculat și cu număr fals de înmatriculare”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj.

Foto cu caracter informativ