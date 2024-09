Conferință Internațională Prader-Willi la Zalău

În perioada 28 – 29 septembrie 2024, la Zalău are loc Conferința Internațională Prader-Willi cu tema „Viața cu PWS”. Conferința este organizată în cadrul proiectului „EHEALTH INSTRUMENTS FOR BETTER DIAGNOSTIC AND SOMATIC MONITORING IN PRADER-WILLI SYNDROME„, finanțat de Grant Program Pfizer.

Această conferință este o oportunitate unică de a descoperi cele mai noi informații și tehnici în diagnosticarea și managementul sindromului Prader Willi. Specialiști de la nivel internațional vor împărtăși cunoștințele lor și vor discuta despre cum putem îmbunătăți viața celor afectați de această condiție.

Din agenda conferintei:

– Prezentări și discuții interactive

– Workshop-uri și sesiuni de brainstorming

– ⁠Workshop-uri pentru copii și tinerii afectați de PWS.

M. S.