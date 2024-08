Ce beneficii oferă ceaiul de ghimbir și în ce situații este contraindicat?

Ceaiul de ghimbir este cunoscut pentru multiplele sale beneficii pentru sănătate, fiind utilizat de secole în medicina tradițională pentru proprietățile sale antiinflamatorii și antioxidante. În acest articol, vom explora în detaliu beneficiile ceaiului de ghimbir și vom discuta cazurile în care ar trebui evitat.

Contribuie la diminuarea durerii

Unul dintre beneficiile consumului de ghimbir, inclusiv sub formă de ceai, este că ajută la ameliorarea durerii, datorită faptului că are efect antiinflamator. Un studiu făcut de National Library of Medicine pe 60 de adulți cu migrenă acută a constat că aceștia au raportat o scădere a durerii după ce au folosit 400 de miligrame de extract de ghimbir alături de medicamente antiinflamatoare. Studiile recente au arătat că ghimbirul poate să amelioreze durerile menstruale, precum și durerile care apar din cauza osteoartritei.

Are rol în reducerea stării de greață și a vărsăturilor

Gingerolii și shogaolii din ghimbir sunt compuși activi care pot ajuta la reducerea stării de greață și a vărsăturilor. Studiile au arătat că extractele de ghimbir sunt eficiente în ameliorarea grețurilor și a vărsăturilor asociate cu sarcina și chimioterapia. Astfel, ghimbirul reprezintă o soluție accesibilă, eficientă și sigură pentru a reduce aceste simptome, fiind benefic atât pentru femeile însărcinate, cât și pentru persoanele care urmează tratamente de chimioterapie.

Este adjuvant în caz de răceală și gripă

Ghimbirul are proprietăți medicinale care pot reduce inflamația și calma durerile de gât. Ceaiul de ghimbir, datorită efectelor sale antibacteriene, poate proteja împotriva virusurilor care afectează tractul respirator, oferind astfel o soluție naturală pentru ameliorarea simptomelor răcelilor și gripei.

Susține pierderea în greutate

Ceaiul de ghimbir poate fi un aliat eficient în procesul de pierdere în greutate:

acesta suprimă lipogeneza, procesul metabolic responsabil de stocarea grăsimilor, și inhibă absorbția intestinală a grăsimilor. Astfel, consumul regulat de ceai de ghimbir poate contribui la reducerea acumulării de grăsimi în organism;

pe lângă efectele sale asupra metabolismului grăsimilor, ceaiul de ghimbir ajută la controlul poftei de mâncare și la menținerea unui nivel stabil de zahăr în sânge. Aceste proprietăți sunt utile pentru persoanele care doresc să slăbească, deoarece ajută la reducerea consumului caloric și la prevenirea fluctuațiilor de energie care pot duce la supraalimentare;

pentru persoanele cu diabet de tip 2, ceaiul de ghimbir poate oferi beneficii suplimentare. Studiile arată că un consum zilnic de 2 grame de ghimbir poate reduce glicemia și alți indicatori importanți ai diabetului. Astfel, ghimbirul nu doar că ajută la pierderea în greutate, dar poate contribui la gestionarea nivelului de zahăr din sânge, contribuind la o stare generală mai bună.

Ajută la protejarea creierului

Ghimbirul poate proteja creierul împotriva stresului oxidativ și a inflamației, doi factori critici în dezvoltarea bolilor degenerative precum Alzheimer. Studiile pe animale sugerează că gingerolul și shogaolul, compuși activi din ghimbir, pot oferi protecție împotriva declinului funcțiilor cerebrale asociate cu îmbătrânirea, datorită proprietăților lor antioxidante. Aceste descoperiri indică potențialul ghimbirului de a contribui la menținerea sănătății cognitive pe termen lung.

Este util pentru reducerea stresului oxidativ

Ghimbirul, deși nu conține proteine sau alte substanțe nutritive, este o sursă excelentă de antioxidanți, ceea ce îl face eficient în reducerea stresului oxidativ, care apare atunci când în organism se acumulează prea mulți radicali liberi – substanțe toxice care pot provoca inflamații și diverse afecțiuni. Radicalii liberi pot deteriora celulele, ducând la boli precum artrita reumatoidă, atac de cord, inflamație cronică și cancer. Antioxidanții din ghimbir ajută la neutralizarea radicalilor liberi.

Când este contraindicat consumul ceaiului de ghimbir?

În cazul unor persoane, consumul ceaiului de ghimbir poate provoca unele efecte secundare digestive, deși acestea sunt rare dacă nu se depășește cantitatea de două căni pe zi. Printre aceste efecte se numără disconfortul abdominal, arsurile la stomac, greața, diareea și gazele. Este important să fii atent la reacțiile corpului tău și să ajustezi consumul în consecință.

Ghimbirul are proprietăți care pot scădea tensiunea arterială și subția sângele, ceea ce poate interfera cu medicamentele anticoagulante sau cele pentru tensiune arterială. Din acest motiv, persoanele care iau astfel de medicamente ar trebui să consulte un medic înainte de a consuma ghimbir în doze mai mari. Această precauție este imperioasă pentru a evita posibilele interacțiuni negative și pentru a asigura siguranța consumului.

O dietă echilibrată și variată este cheia pentru prevenirea bolilor și menținerea unei stări bune. Ghimbirul poate fi o parte valoroasă a acestei diete, dar trebuie consumat cu moderație și atenție la posibilele contraindicații. Discută cu un medic dacă ai preocupări legate de consumul acestui ceai, pentru a te asigura că este adecvat dietei tale.

Sursă foto: Shutterstock:

1. https://www.shutterstock.com/image-photo/glass-cup-hot-ginger-tea-rhizome-1668676858