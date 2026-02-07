Bacterie depistată într-un produs comercializat în Sălaj și în întreaga țară

O nouă alertă alimentară a fost declanșată în județ, din cauza unei bacterii depistate într-un produs comercializat în Sălaj și în țară.

Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, un lot de salată de icre cu caras și ceapă a fost retras de la vânzare din magazinele Kaufland din Zalău și din teritoriu, în urma detectării bacteriei Listeria monocytogenes.

Sălăjenii care au achiziționat produsul sunt sfătuiți să nu îl consume și să îl returneze, urmând ca sumele de bani să le fie rambursate integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, SC Negro 2000 SRL recheamă produsul Salată de icre cu caras și ceapă, 75 g, lot 167KT, cu data expirării 25 februarie 2026.