Avantajele implanturilor dentare pe termen lung

Înlocuirea dinților pierduți se poate face prin proteze mobile, punți dentare sau tratamente de canal, dar niciuna dintre aceste soluții nu oferă aceleași beneficii pe termen lung precum implanturile dentare.

În continuare, îți prezentăm motivele pentru care implanturile dentare reprezintă cea mai eficientă alegere pentru un zâmbet sănătos de-a lungul anilor.

Restabilesc funcția masticatorie

Restabilirea funcției masticatorii este unul dintre cele mai importante avantaje pe termen lung ale implanturilor dentare. Spre deosebire de protezele mobile, care pot fi instabile și pot limita dieta, implanturile oferă o mușcătură fermă și eficientă, permițând consumul unei game variate de alimente.

Conform unui studiu retrospectiv realizat între 1999 și 2012, pe un eșantion de 352 de pacienți (591 de implanturi), 92.6% dintre participanți s-au declarat foarte mulțumiți de capacitatea de a mesteca după restaurare. Acest procent subliniază impactul major pe care implanturile îl au asupra calității vieții și nutriției pe termen lung.

Având în vedere aceste beneficii, prețul unui implant dentar trebuie privit ca o investiție în sănătate și confort, oferind nu doar stabilitate, ci și o soluție durabilă pentru o masticație optimă.

Păstrează structura și densitatea osoasă

Implanturile dentare joacă un rol esențial în prevenirea pierderii osoase, un proces natural care apare după extracția unui dinte. Studiile arată că 30% din creasta alveolară se resoarbe după pierderea unui dinte, cea mai mare parte a pierderii având loc în primele 6 luni (Lin et al., 2019).

Spre deosebire de alte soluții protetice, implanturile stimulează osul maxilar, menținându-i densitatea. Retrospectiva pe 13 ani menționată mai sus notează că 88.0% dintre implanturile supraviețuitoare nu au prezentat pierdere osoasă pe termen lung, ceea ce demonstrează eficiența lor în păstrarea structurii osoase și prevenirea resorbției.

Previn îmbătrânirea facială prematură

Pierderea dinților nu afectează doar funcționalitatea orală, ci și structura osoasă a maxilarului și mandibulei, contribuind la îmbătrânirea facială prematură. Integrarea și încărcarea funcțională a implanturilor ajută la menținerea dimensiunii osoase, prevenind resorbția și colapsul feței.

Studiile arată că stimularea mecanică prin implanturi contribuie la conservarea densității osoase, reducând riscul unui aspect îmbătrânit (Kloss & Gassner, 2006). Dacă te confrunți cu edentația și îți dorești să îți menții aspectul tânăr și armonios și la vârste înaintate, află cât costă implanturile dentare pentru toată gura și ia în considerare această soluție pentru o restaurare dentară completă, care îți poate reda atât funcționalitatea, cât și încrederea în zâmbetul tău.

Îmbunătățesc sănătatea orală

Implanturile contribuie la menținerea sănătății orale, prevenind probleme precum boala parodontală și cariile care pot apărea din cauza spațiilor edentate.

Restaurarea completă a arcadei dentare facilitează igiena orală, deoarece curățarea în jurul implanturilor se realizează la fel ca în cazul dinților naturali. Astfel, se reduce acumularea plăcii bacteriene și riscul de infecții (Healthline, 2022).

Mențin stabilitatea dinților adiacenți

Implanturile dentare joacă un rol important în menținerea stabilității dinților adiacenți, prevenind deplasarea acestora și păstrând alinierea corectă a danturii. Spre deosebire de dinții naturali, care continuă să erupă și să se miște ușor de-a lungul vieții, implanturile rămân fixe.

Un studiu realizat pe pacienți cu implanturi dentare a arătat că, în timp, dinții naturali de lângă implant s-au deplasat vertical cu până la 1.86 mm, în timp ce implantul a rămas în aceeași poziție (Bernard et al., 2004). Această stabilitate ajută la prevenirea problemelor de mușcătură și menține o dantură echilibrată pe termen lung​.

Beneficii suplimentare ale implanturilor dentare

Implanturile dentare contribuie la îmbunătățirea vorbirii, eliminând problemele de pronunție cauzate de lipsa dinților sau de protezele instabile. Această corectare are un impact pozitiv asupra interacțiunilor sociale și încrederii în sine. În plus, menținerea unei sănătăți orale optime prin implanturi ajută la prevenirea bolilor sistemice, precum afecțiunile cardiovasculare (Blaizot & Vergnes, 2009) sau diabetul (Bagchi & Downs, 2022).

Implanturile dentare oferă beneficii pe termen lung pentru sănătatea orală, funcționalitate și estetică. Dacă îți dorești o soluție durabilă pentru un zâmbet sănătos, programează-te la o consultație și discută cu medicul specialist pentru a afla dacă implanturile sunt opțiunea potrivită pentru tine!

