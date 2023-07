Aspartamul este un „posibil cancerigen”, dar rămâne sigur consumat cu moderaţie

Îndulcitorul asrtificial aspartamul este un „posibil cancerigen”, dar rămâne sigur pentru consum în limitele deja convenite, au transmis surse din Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Hotărârile sunt rezultatul a două grupuri de experţi OMS separate, dintre care unul semnalează dacă există vreo dovadă că o substanţă este un pericol potenţial, iar celălalt care evaluează cât de mult risc prezintă acea substanţă în viaţa reală.

Aspartamul este unul dintre cei mai populari indulcitori din lume, folosit in produse de la băuturile dietetice Coca-Cola la guma de mestecat Extra.

Într-o conferinţă de presă înainte de anunţ, şeful pentru nutriţie din cadrul OMS, Francesco Branca, a încercat să-i ajute pe consumatori să înţeleagă declaraţiile aparent contradictorii, în special pe cei care apelează la îndulcitori artificiali pentru a evita zahărul.

„Dacă consumatorii se confruntă cu decizia de a lua cola cu îndulcitori sau una cu zahăr, cred că ar trebui luată în considerare o a treia opţiune – şi anume să bea apă”, a precizat Branca.

În prima sa declaraţie privind aditivul, anunţată vineri dimineaţă, Agenţia Internaţională pentru Cercetare a Cancerului cu sediul la Lyon a declarat că aspartamul este un „posibil cancerigen”, conform The Guardian.

Această clasificare înseamnă că există dovezi limitate că o substanţă poate provoca cancer.

Nu ia în considerare cât de mult ar trebui să consume o persoană pentru a fi expusă riscului, aspect analizat de un grup separat, comitetul mixt al OMS şi al Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură pentru Aditivi Alimentari (JECFA), cu sediul la Geneva.

După ce şi-a întreprins propria revizuire cuprinzătoare, JECFA a precizat că nu are dovezi convingătoare ale efectelor nocive cauzate de aspartam şi a continuat să recomande oamenilor să-şi menţină nivelurile de consum de aspartam sub 40 mg/kg pe zi.

Acest nivel a fost stabilit pentru prima dată în 1981, iar autorităţile de reglementare din întreaga lume au îndrumări similare pentru populaţiile lor.

Mai mulţi oameni de ştiinţă care nu sunt asociaţi cu actualele cercetări au precizat că dovezile care leagă aspartamul de cancer sunt slabe. Asociaţiile din industria alimentară şi a băuturilor au precizat că deciziile au arătat că aspartamul este sigur şi o opţiune bună pentru persoanele care doresc să reducă zahărul în dieta lor.

OMS a precizat că nivelurile de consum existente înseamnă că, de exemplu, o persoană cu o greutate între 60-70 kg ar trebui să bea mai mult de 9-14 doze de băutură acidulată zilnic pentru a depăşi limita, pe baza conţinutului mediu de aspartam din băuturi – aproximativ de 10 ori mai mult decât consumă majoritatea oamenilor.

„Rezultatele noastre nu indică faptul că consumul ocazional ar putea reprezenta un risc pentru majoritatea consumatorilor”, a precizat Branca.

El a precizat că OMS nu îndeamnă companiile să elimine în întregime aspartamul din produsele lor, ci solicită moderaţie din partea producătorilor şi consumatorilor. La începutul acestui an, OMS a transmis că nu există nicio dovadă că îndulcitorii au ajutat la controlul greutăţii, ceea ce industria a contestat.

