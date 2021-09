SOD Natural este un produs antioxidant unic in lume creat de institutul Cantacuzino. El este un extract din orz verde cu o concentratie eficienta, stabila si garantata de super oxid dismutaza si peroxidaza. SOD natural confera astfel o actiune antioxidanta puternica.

SOD Natural este un produs antioxidant unic in lume creat de institutul Cantacuzino. El este un extract din orz verde cu o concentratie eficienta, stabila si garantata de super oxid dismutaza si peroxidaza. SOD natural confera astfel o actiune antioxidanta puternica.

Acest sod natural Cantacuzino suplimenteaza efortul organismului de a se echilibra si de a lupta impotriva radicalilor liberi si a stresului oxidativ, combatand si prevenind astfel numeroase boli si afectiuni.

Orzul verde si beneficiile sale:

Are un puternic efect antioxidant

Antioxidantii sunt molecule care ajuta la oprirea sau incetinirea oxidarii. Dupa cum sa mentionat, orzul verde contine super oxid dismutaza (SOD) si peroxidaza.

Indiferent de varsta, activitate fizica sau sanatate, aportul de antioxidanti este foarte benefic pentru organism. La urma urmei, ajuta la prevenirea bolilor si a imbatranirii.

Intareste sistemul imunitar

Consumul de substante nutritive regasite in orz asigura „armonia nutritionala” in organism si astfel asigura productia adecvata de celule imune. Vitaminele B, vitamina C, zincul si multe altele creeaza un mediu in corpul nostru rezistent la diferite tipuri de infectii.

Ofera energie

In cazul unei activitati fizice crescute, cum ar fi antrenamentele dificile, trebuie completate depozitele de vitamina B. Consumul de orz verde poate oferi organismului vitaminele B1, B2, B5, B6, B9 si B12.

Sprijina pierderea in greutate

Orzul verde este un supliment nutritiv bun pentru greutatea dorita. De ce?

In primul rand, datorita vitaminelor B, a mineralelor precum calciul, fierul si magneziul, care accelereaza literalmente metabolismul si ajuta la imbunatatirea eficienta a descompunerii grasimilor si carbohidratilor din corpul nostru.

Combate imbatranirea

Orzul verde contine substante care pot incetini semnificativ imbatranirea corpului nostru si pot regla hormonii. Hormonii sunt implicati in multe procese si literalmente controleaza schimbarile in diferite etape ale vietii unei persoane. Prin urmare, hormonii sunt in mod normal necesari pentru o viata implinita.

Nu numai modificarile activitatii hormonale duc la imbatranirea corpului nostru. Starea si sanatatea pielii joaca, de asemenea, un rol important. Antioxidantii sunt de departe unele dintre cele mai importante protectii ale pielii impotriva imbatranirii. Capacitatea lor de a proteja organismul de radicalii liberi este foarte importanta.

Luarea suplimentelor bogate in extract de orz verde intareste oasele care se uzeaza odata cu inaintarea in varsta si pot pierde nutrienti. Orzul verde este, dupa cum pare – un super aliment!