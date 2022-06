5 atribute ale unui nutriţionist de încredere în oraşul Zalău

Nutritionist sau dietetician cand vrei sa slabesti?

Nutritionistul, asemenea celorlalti specialisti care isi desfasoara activitatea in domeniul sanatatii, comporta anumite calitati profesionale pe care atunci cand le bifeaza poate fi considerat bun si, prin urmare, de incredere. In fond cei care aleg sa mearga la un nutritionist in Zalau, fie el online sau offline, au speranta ca vor gasi raspunsul potrivit si solutii pentru nevoile pe care le au.

Un nutritionist este un medic specializat, dupa cum se poate intui usor, in nutritive, care poate sa isi desfasoare activitatea intr-o clinica, spital sau cabinet individual. Activitatea sa presupune diagnosticarea si tratatarea diverselor patologii care necesita monitorizare alimentara, cum ar fi diabetul sau obezitatea. Rolul sau este multiplu: este in primul rand responsabil pentru a pune un diagnostic bun pentru problema de nutritie a pacientului. De asemenea, este responsabil pentru gasirea cauzelor oricaror tulburari sau patologii alimentare. Ajuta pacientul sa gaseasca un echilibru nutritional bun si poate fi nevoit sa stabileasca o dieta terapeutica adaptata si personalizata.

Nutritionist sau dietetician cand vrei sa slabesti?

Decisi fiind sa-si rezolve problemele care tin de nutritie, multi vor incepe sa caute specialistul de care au nevoie. Pe de alta parte, atunci cand decid sa inceapa o dieta, cei mai multi se gandesc sa ceara ajutorul unui nutritionist. Acest medic, specializat in stiinta alimentatiei, ofera consultatii pentru a incadra o abordare globala a slabirii.

In ceea ce priveste dieteticianul, acesta nu este un medic. Actioneaza mai mult ca un reeducator nutritional pentru ca este perfect pregatit in ceea ce priveste calitatea alimentelor si valoarea calorica a acesteia.

Cum sa recunosti un nutritionist bun?

In mod cert, gasirea unui nutritionist bun necesita ceva efort, pentru ca trebuie sa bifeze cel putin afirmatiile de mai jos:

Medicul nutritionist ofera o abordare globala a slabirii. Pentru a realiza acest lucru, el trebuie sa investigheze, sa isi asculte pacientul, sa incerce sa inteleaga de ce persoana respectiva s-a ingrasat, sa analizeze relatia acesteia cu mancarea. Dupa o discutie in detaliu, nutritionistul va putea sa-i pregateasca pacientului sau un program, tinand cont de istoricul sau personal, gusturile si personalitatea sa. De asemenea, nutritionistul este interesat sa afle si despre istoricul medical al pacientului, chiar daca acest lucru presupune sa ii prescrie niste analize suplimentare, pentru a se asigura ca o anumita dieta nu ii va pune sanatatea in pericol. Foarte important, un nutritionist bun va incerca sa isi inteleaga pacientul fara sa il judece. In cadrul discutiilor il va linisti si il va incuraja. Este sincer si va estima greutatea ideala a pacientului, chiar daca numarul de kilograme difera de cel pe care acesta din urma il viseaza. Nu in ultimul rand, nutritionistul isi insoteste pacientul pe tot parcursul procesului de slabire, pe o perioada care ar trebui sa dureze pana cand greutatea se stabilizeaza. De altfel, in perioada de slabire o buna comunicare cu medicul nutritionist este esentiala. Daca va lipsi contactul cu medicul si comunicarea va fi defectuoasa, sunt sanse mici de a se pierde in greutate in mod corespunzator.

In concluzie, un nutritionist bun poate fi la un pas distanta, iar asta presupune si ca problemele de natura nutritionala pot fi diagnosticate si tratate optim dac exista interes.