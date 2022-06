OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: PHYTOPHTHORA INFESTANS (mană), LEPTINOTARSA DECEMLINEATA (Gen I, gandacul din Colorado).

PHYTOPHTHORA INFESTANS (mană) – ciupercă se transmite de la un an la altul prin miceliul de rezistență din tuberculii infectați, care constitue sursă primară de infecție. Boală se poate transmite și prin miceliul din resturile de plante bolnave care uneori poate rezistă peste iarnă. Din tuberculii mânați apar lăstari necrozati la locul prinderii lor de tuberculi, iar pe lăstari apar primele frunzulițe cu foliolele pătate. Pe acestea apar zoosporangii care în condiții de umiditate germinează și vor produce infecțiile secundare. În condiții favorabile petele se măresc foarte repede reușind să cuprindă întreagă suprafață a limbului. Plantele se ofilesc și se usucă în masă, întreagă cultură având un aspect de ars. Pe tuberculii infectați, apar pete neregulate că formă, mai închise la culoare decât culoarea normală a tegumentului, în dreptul lor țesuturile sunt ușor cufundate, țări. În secțiune, de pe suprafață zonei atacate, se observă cum progresează spre centru o coloratie cenușie – difuza.

LEPTINOTARSA DECEMLINEATA (Gen I, gandacul din Colorado) – daunatorul atacă diferite genuri și specii ale familiei Solanaceae, dar cele mai mari pagube sunt produse la cartof și în anumite cazuri și la vinete. Prezintă 2-3 generații pe an. Iernează în stadiul de adult, în sol, la adâncimea de 10-90 cm, în funcție de natură solului. Adulții apar primăvară la temperaturi medii zilnice de 14-21ºC. După o perioada de hrănire de 8-15 zile, are loc copulatia și ponta. Ouăle sunt depuse în grupe de 20-50 bucăți, pe partea inferioară a frunzelor de cartof sau a altor solanacee. Durata incubatiei este dependență de temperatura. Ecloziunea larvelor este maximă la 17ºC și se esaloneaza pe 6-12 zile. Larvele în primele vârste, perforează frunzele sub forme de orificii, iar pe măsură ce se apropie de maturitate, rod frunzele în întregime, uneori și lăstarii. La atacuri puternice nu rămân din plante decât resturi de tulpini. Adulții rod frunzele sub formă de perforații neregulate, atacul acestora putându-se confundă uneori cu cel al unei specii de melci.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1,T2 la cultură de cartof pe parcelele s-au realizat următoarele condiții:

PED: un adult la 5 plante și peste 5% plante atacate cu

1. INFINITO 687,5 SC – 1,4 l/ha + BENEVIA – 0,126 l/ha sau

2. EQUATION PRO – 0,4 kg/ha + CORAGEN – 50,0 ml/ha sau

3. CABRIO TOP – 1,5 – 2 kg/ha + SHERPA 100 EC – 0,20 l/ha sau

4. POLYRAM DF – 1,8 kg/ha + DECIS 25 WG – 30 – 40 g/ha sau

5. KUPER FUSILAN WG – 2,5 kg/ha + ALVERDE – 0,250 l/ha sau

6. FOLPAN 80 WDG – 1,5 – 2,0 kg/ha + LASER 240 SC – 0,1 l/ha;

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: folosirea de tuberculi sănătoși la plantare, evitarea irigării culturii prin aspersiune, eliminarea tuberculilor infectați înainte de depozitarea cartofilor destinați plantării.

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: T1 în perioada 03.06.– 06.06.2022; T2 se repetă la 8-10 zile cu o altă combinație de produse

Alte recomandări:

Verificați, cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu : Legea nr. 383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328423/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor) ;

Respectați prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce va revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al

ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranță Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Responsabil Prognoza şi Avertizare,

Stana Marius