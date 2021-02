15 obiceiuri de îngrijire care te menţin tânără

Imbatranirea face parte din viata si nu putem face nimic in legatura cu asta. Cu totii imbatranim…in afara cazului in care identificam o fantana a tineretii. Totusi, nu toti imbatranim la fel. Exista obiceiuri de ingrijire personala care te pot ajuta sa te mentii tanara pentru mai mult timp.

Odihneste-te suficient

Este foarte important sa ai grija de tine organizandu-ti programul zilnic astfel incat sa ai o rutina adecvata de somn. Somnul de noapte trebuie sa dureze minim 8 ore pentru un adult sanatos si este esential pentru prelungirea tineretii. Lipsa de somn afecteaza organismul in mod negativ pe atat de multe planuri…! Si stii si tu asta cand te privesti in oglinda dupa o noapte nedormita.

Nu te opri din invatat

Daca vrei sa imbatranesti frumos si sanatos, e esential sa continui sa inveti. Nu e obligatoriu sa fie vorba despre invatarea formala in sala de clasa; poti invata despre un subiect care te pasioneaza, sau poti sa iei in calcul o schimbare de cariera dupa varsta pensionarii.

Invatarea se poate desfasura intr-un grup de lectura sau de film, vizitand, calatorind, inscriindu-te la un atelier si asa mai departe.

Bea destula apa

Hidratarea este esentiala pentru sanatate si pentru o buna functionare a organismului. Fiecare functie din organism are nevoie de apa. Hidratarea suficienta te ajuta in cazul bolilor cardiovasculare si a hipertensiunii, in timp ce o stare constanta de subhidratare pare sa fie implicata in aparitia bolilor cronice.

Renunta la zahar

Stim, cele mai bune deserturi au o tona de zahar, si nu ar trebui sa fie o problema daca le consumi numai ocazional. Conform studiilor, zaharul ii imbatraneste pe oameni atat pe interior cat si pe exterior; mai ales la nivelul pielii, aceste modificari sunt foarte evidente.

Excesul de zahar in alimentatie determina aparitia sau agravarea acneei, aparitia ridurilor si lasarea pielii.

Renunta la sucurile cu indulcitori

E foarte important sa te mentii hidratata, dar sucurile cu indulcitori nu sunt o solutie adecvata. Exista o multime de probleme de sanatate asociate consumului exagerat de bauturi din aceasta categorie, de la acnee la depresie, scaderea densitatii osoase sau diabet. Apa, ceaiul si infuziile de plante sunt optiuni mult mai sanatoase.

Apuca-te de hobby-uri noi

Atunci cand deprinzi obiceiuri si abilitati noi, creierul tau are de castigat, mentinandu-se tanar. De pilda fotografia sau invatarea unui instrument pot determina imbunatatirea functiei cognitive , care in mod normal scade odata cu avansarea in varsta. Fie ca ai 20 de ani, 40 sau 60, un hobby nou te introduce intr-o aventura noua si interesanta.

Nu omite importanta spiritualitatii in viata ta

Cercetarile au demonstrat existenta unei legaturi intre spiritualitate si fericire. Atunci cand oamenii reusesc sa gaseasca o semnificatie profunda pentru existenta lor, ei se simt mai multumiti. Poate fi vorba despre religia in care te-ai nascut, despre o religie cu care rezonezi sau despre simple practici spirituale de tipul meditatiei sau yoga. Alti oameni se simt mai bine plimbandu-se pe malul oceanului, ascultand muzica, strabatand padurea, pictand, citind sau scriind poezie.

Hidrateaza adecvat pielea

Pielea este cel mai mare organ al corpului si poate dezvalui o multime de lucruri despre starea ta de sanatate… si despre varsta ta. Academia Americana de dermatologie recomanda spalarea fetei de doua ori pe zi, un scrubbing bland de cateva ori pe saptamana si aplicarea unei creme hidratante de doua ori pe zi. Mai multe idei despre ingrijirea pielii si despre produsele adecvate poti gasi pe Bleu.ro

Renunta la junk food

Stim, aripioarele picante de la KFC si cartofii prajiti in friteuza. Consumul frecvent de junk food determina ingrasarea rapida, asta stim cu totii. Insa putina lume cunoaste faptul ca genul acesta de alimentatie are un impact negativ asupra sanatatii mentale. Excesul de carbohidrati trebuuie evitat.

Foloseste crema de protectie solara

Expunerea la soare fara protectie adecvata determina aparitia de leziuni permanente: pete, riduri, lasarea pielii. Exista multe metode de a te proteja impotriva conditiilor meteo nefavorabile, dar unul dintre cele mai importante lucruri pentru a-ti ingriji pielea este sa aplici crema de protectie solara. Inclusiv in zilele innorate.

Uita de telefon

Se pare ca smartphone-ul ne afecteaza sanatatea mai mult decat am fi dispusi sa credem. Un articol publicat un UCHealth Today arata ca americanii isi verifica telefonul de 100 – 150 de ori pe zi. Fiecare interactiune e insotita de o eliberare de adrenalina, ceea ce contribuie la aparitia si intretinerea stresului.

Mult timp petrecut pe telefon favorizeaza si aparitia sau agravarea anxietatii. Stresul si anxietatea duc la imbatranire prematura. Asadar e important sa controlezi timpul pe care il petreci pe ecrane.

Dedica-ti timp

Sarcinile zilnice, serviciul, obligatiile fata de familie, copiii – in fiecare zi navighezi printre acestea si nu iti mai ramane timp pentru tine. E o idee buna pentru starea ta de sanatate mentala sa gasesti timp pentru tine, pe care sa ti-l dedici exclusiv. Daca nu reusesti sa faci altfel, poti opta sa il incluzi in programul tau saptamanal.

Se pare ca atunci cand reusesti sa te bucuri de timp pentru tine, comunicarea cu ceilalti se imbunatateste semnificativ, iar emotiile pozitive pot prelungi viata.

Implica-te

O viata implicata in comunitate si desfasurarea de activitati de voluntariat au o multime de beneficii. Datorita lor iti imbunatatesti abilitatile de comunicare si adesea creezi relatii de prietenie care rezista in timp. Studiile arata ca cei care se inscriu in programe de voluntariat sufera mai putin din cauza simptomelor de durere cronica si au o rata a mortalitatii mai mica decat media.

Accepta provocari noi

Cu totii ne simtim bine cand lucrurile sunt confortabile si familiare, dar acest lucru nu e neaparat benefic pentru tine, mai ales cand e vorba despre imbatranire. Asociatia Psihologilor demonstreaza ca atunci cand accepti noi provocari si faci lucruri cu care nu esti familiarizat, creierul tau are de castigat.

Mananca fructe si legume

Se stie ca fructele si legumele sunt sanatoase, mai ales cand ai posibilitatea sa le consumi in plin sezon. Ele sunt esentiale pentru a intarzia imbatranirea, putand preveni o serie de afectiuni legate de inaintarea in varsta. Consumul lor contribuie la prelungirea duratei de viata si la prevenirea aparitiei disfunctiilor cognitive.

Tu ce obiceiuri anti-imbatranire ai inclus in rutina ta?