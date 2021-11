Sălăjeanca Andra Breje, pe scena celui mai important eveniment de modă din România

În vârstă de 19 ani, sălăjeanca Andra Breje a participat în calitate de top-model la City Fashion Week, cel mai important eveniment de modă din România. Cătălin Botezatu, George Hojbotă și Ștefan Farell au fost amfitrionii spectacolului de modă.

Andra Breje a luat primul contact cu lumea oficială a modei în vara acestui an. A fost un pas rapid și important, ne-a spus tânăra sălăjeancă. Potrivit datelor puse la dispoziție de familie, „din toamna acestui an, Andra Breje este studentă la Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației. La examenul de Bacalaureat a avut a doua medie pe județ. În afară de școală a fost mereu pasionată de modă, dar numai în luna august a acestui an s-a înscris într-o agenție de modele, la Color Models. Agenția a fost fondată de Ștefan Farrell, un designer cu decenii de experiență în industria modelling-ului românesc. Andra a fost repede remarcată si și-a facut debutul în lumea modei în cadrul celui mai mare eveniment de modă din România: City Fashion Week, unde a prezentat creațiile celor mai valoroși designeri români. A fost un vis împlinit și o experiență unică pentru ea.”

Cine este Andra Breje?

„Sunt din Zalău, dar m-am născut în Italia. Am venit și am crescut în Zalău, în cea mai mare parte. Nu am avut până acum foarte mult contact cu lumea modei. În vara acestui an a început totul, așa am decis eu, a fost momentul să pornesc pe acest drum. Chiar a fost o întâmplare. Eu am aplicat pentru o agenție, dar nu m-am așteptat să mă contacteze așa de repede. După câteva zile mi-au trimis un mesaj și îmi spuneau că mă așteaptă la un interviu. Inițial erau două agenții, dar a trebuit să merg doar la una. Am mers, am văzut și am decis să încheiem un contract. Cel mai mare eveniment care urma pentru mine a fost chiar prezentarea asta, City Fashion Week. Este un eveniment care are loc la Cluj în fiecare an. Este o poveste care îmi place. De mică mi-a plăcut moda, întotdeauna mi-au plăcut prezentările de modă. Îmi doresc să merg pe acest drum pentru că îmi place foarte mult. Mama este cea care mă încurajează foarte mult, fără ea nu cred că ajungeam aici. Ea m-a îndemnat să mă duc, să ies din zona de confort”, ne-a declarat Andra Breje.

foto: arhiva personală Andra Breje