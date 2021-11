“Pe frontul instantaneelor viscerale şi veridice”. Raul Cozlean – debut editorial

La Editura “Aureo” Oradea a apărut recent volumul “Pe frontul instantaneelor viscerale şi veridice” semnat de Raul Cozlean. Autorul volumului de poezii este elev în clasa a XII-a la Colegiul Naţional “Silvania” Zalău, specializarea matematică-informatică bilingv engleză. Raul Cozlean este pasionat de filosofie şi literatură şi a publicat texte poetice pentru revista şcolii, iar în acest an a obţinut locul II la Concursul Naţional de eseuri filosofice “Din lumea Sofiei” – ediţia a VIII-a, organizat de facultatea de Ştiinţe Politice, Filososfie şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii de Vest din Timişoara. “Întotdeauna am fost de părere că poezia, în orice formă a ei, reprezintă imortalizarea unor idei, gânduri sau stări, cu alte cuvinte, exprimarea inexprimabilului. Această lucrare reprezintă o imagine de ansamblu a unui câmp de luptă. Diversele stări şi sentimente atacă cu agresivitate şi cunosc orice punct slab al forului interior. Intenţia mea a fost să redau vulnerabilul, oricâte măşti şi armuri am purta. Am avut un moment de sinceritate faţă de mine însumi, un moment în care am ascultat cu atenţie fiecare gând şi fiecare bătaie a inimii. Mi-am asumat un rol similar cu cel al unui fotograf, acela de a surprinde cadre ieşite din comun, proiecţii, poate familiare cititorului, secvenţe fulgurante care să stârnească curiozitatea, să trezească nelişti sau să nască serenitate. Am înrămat aceste cadre prin intermediul creionului şi le-am expus sub forma unui volum de poezii. Acesta este frontul instantaneelor viscerale şi veridice”, scrie în postfaţa volumului autorul Raul Cozlean.

