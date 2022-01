Pescuitul la copcă și lumea despărțită de gheață

Este frig, nu îți mai simți mâinile, uneori nici nasul, ochii îți sunt fixați spre gaura din gheață, ninge puternic, iar liniștea este cutremurătoare. Toate acestea alcătuiesc o parte din atmosfera de care au parte pescarii adevărați, cei care au avut în aceste zile șansa de a pescui la copcă.

„De ani și ani n-am mai avut ocazia să pescuiesc la copcă. Parcă și știucile s-au ascuns și au râs de noi. N-a fost așa frig în ultimii ani, dar vremea s-a schimbat acum și am putut ieși. Nu despre a prinde este vorba, ci despre a sta acolo, pe gheață, cu scăunelul tău, cu ceaiul tău cald, cu povestea ta, cu cel mai bun prieten. Acolo nu te aude nimeni, ești doar tu, bățul de pescuit și vântul sau ninsoarea. Așa ne găsim noi energia și mă bucur că am avut șansa de a pescui zilele trecute la copcă”, îmi povestește Marius, un amic pe care virusul pescuitului l-a prins în copilărie. Nu l-am înțeles niciodată. A cheltuit mii de euro cu uneltele de pescuit și nici nu se atinge de carnea de pește. Preferă porcul. Omul ăsta își petrece uneori nopțile pe baltă, nu contează că e singur, că e cu prietenii. Acolo se simte el bine, protejat. Prinde pește și de cele mai multe ori îl eliberează. Așa e el. N-am să mai insist cu Marius, e pierdut, e un nebun frumos.

Socializare pe gheață

Ajung la Veronica Ispas. Mulți o cunoașteți. Coordonează Clubul Pescarilor Sălaj, dar a fost de nenumărate ori și câștigătoarea unor competiții naționale și internaționale de pescuit. Râde de câte ori o întreb despre arsenalul său, despre bețe, despre cârlige. „Nu știu câte s-au adunat de-a lungul anilor, dar sunt multe. Probabil că am investit o mică avere în scule de pescuit. Am început să dau din ele, nu prea mai am unde să le țin”, mi-a spus râzând Veronica Ispas. Am vorbit de multe ori despre pescuit. Am întrebat-o și de pescuitul la copcă. „Ce vremuri trăim, ne este dor să pescuim la copcă. Este un pescuit frumos, relaxant, chiar este un pescuit de relaxare. Nu lipsesc vinul fiert, povestea celor care pescuiesc, întâlnirea pescarilor pe gheață, acolo e și socializare. Este un pescuit deosebit, este altceva. Se pescuiește la plută, foarte simplu. Nu ai nevoie de scule sofisticate, de multe accesorii. Ai nevoie de un băț foarte scurt, iar în ultimii ani au apărut inclusiv lansetele de pescuit la copcă. Este mai simplu ca orice pescuit”, îmi spune Veronica Ispas. Vestea bună este că, în această perioadă, se poate pescui la copcă pe majoritatea lacurilor din Sălaj. Da, este nevoie de atenție, pentru prevenirea unor eventuale incidente.