Peste o mie de profesori sălăjeni se pregătesc de grevă

Aproximativ 1.700 de dascăli din județul Sălaj ar urma să participe la acțiunea de protest programată pentru ziua de miercuri, 19 ianuarie 2022, acțiunea având caracter național.

„Acțiunea de protest trebuie să aibă loc pentru că avem numărul necesar de semnături. Am transmis materialele de informare în școli, iar decizia a fost luată vineri. Am programat acțiunea, am făcut toate demersurile legale și urmează să stabilim detaliile cu liderii de sindicat din fiecare școală. Avem strânse aproximativ 1.700 de semnături, dar fiecare profesor urmează să decidă dacă intră sau nu în greva de avertisment. Am stabilit că profesorii vor supraveghea elevii pe perioada desfășurării acțiunii de protest, dar nu vor preda în intervalul orar 11-13, interval în care este programat protestul”, ne-a declarat președintele Federației Ligii Sindicatelor Libere din Învățământ Sălaj, Eusebiu Lehene.

Protest pentru întregirea salariilor

Eusebiu Lehene a explicat că „principala revendicare este cea legată de nerespectarea prevederilor legale privind salarizarea. Suntem amânați deja de trei ani la niște tranșe de întregire a salariilor pentru că nu este vorba despre majorări salariale. În urmă cu patru-cinci ani, nouă ni s-au stabilit niște intervale în care trebuia să se ajungă la salariul normal la 1 ianuarie 2022. Ideea este că s-a tot amânat întregirea salariilor”.

Ce spun sindicatele din învățământ?

„FederaȚia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din EducaȚie <Spiru Haret> – organizații reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar – au hotărât, în baza rezultatelor referendumului desfăşurat în perioada 17 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022, declanşarea grevei de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, cu încetarea lucrului în unităţile şi instituţiile de învăţământ unde există membri de sindicat ai F.S.E. <Spiru Haret> Și F.S.L.I., în intervalul orar 11:00-13:00”, se arată în comunicatul de presă al sindicatelor.