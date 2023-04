Târg de artizani și producători locali la Petrinzel

Petrinzel – un sat din Sălaj, ascuns între dealuri. Nicio șosea importantă nu trece pe-aici, de fapt drumul se termină aici. Un sat care părea condamnat la dispariție, ca multe altele, cu tot mai puțini locuitori – „mai sunteți doar trei oameni în Petrinzel” li s-a spus cândva. Însă rădăcinile adânc înfipte în pământ dau lăstari și aduc o viață nouă – rădăcinile acestea au adus-o acasă pe Andrea Tasnádi-Asztalos, ai cărei părinți sunt din Petrinzel. Absolventă de psihologie, Andrea a trait 13 ani în Austria unde a muncit, a studiat arta fotografică dar a visat mereu la liniștea de acasă. Așa ca s-a întors și s-a apucat de treabă, decisă să dea o nouă viață satului copilăriei sale.

Pentru aceasta a constituit asociația Humus, care are multe obiective ambițioase pe care începe, încet, cu răbdare, perseverență și multă muncă să le pună în aplicare. Un punct slab e de fapt o oportunitate, dacă știi din ce unghi să privești lucrurile – izolarea satului Petrinzel l-a ținut departe de lumea dezlănțuită din zilele noastre, iar asociația și-a propus, așa cum scrie pe site, ca în îndepărtatul sat românesc Petrinzel, să se colecteze, înmulțească și să se distribuie o varietate de semințe din soiurile vechi, care sunt sănătoase, rezistente și gustoase. Pentru aceasta au luat legătura cu bănci de semințe, cultivatori din alte zone, participă la târguri de semințe și dăruiesc semințe celor care doresc să le pună în grădina lor.

Un alt obiectiv al asociației Humus este să îi sprijine pe producătorii din sat, fermieri, crescători de animale sau mici artizani, pentru care doresc să creeze noi oportunități de trai și de independenţă financiară. Și cum ideile bune adună oameni deosebiți în jurul lor, Andrea e ajutată în acest demers de oameni sufletiști, iubitori de natură și de lucruri autentice. Jonas Mertens este vicepreședinte al asociației, un belgian îndrăgostit de natură pe care viața și drumurile l-au adus la Petrinzel unde crește capre și produce brânză. Tobias Pasăre este secretar, un clujean care nu doar grădinărește, dar și făurește povești la casa sa din Petrinzel.

În 1 aprilie asociația a organizat primul eveniment din acest an, ”Schimb de semințe și târg la Petrinzel”. În căminul cultural din sat au fost invitați să își prezinte și să îți vândă bunătățile producători locali. Despre aceasta acțiune, Andrea spune – ”Ideea s-a născut din necesitate (suntem mulți aici care nu avem posibilitatea de a merge la târgul din orașul cel mai apropiat sau dacă o facem poate nu este rentabil), dar și dintr-un vis de-al nostru de a crea suveranitate alimentară, dar nu la nivel individual, ci comunal. În fiecare primă sâmbătă a lunii, la producători prioritate au cei din comună, doar dacă nu avem acel produs în sat, invităm pe cineva din afară. Vrem să dăm spațiu celor care nu pot merge în altă parte la piețe, să îi motivăm să grădinărească, să crească animale, să îi ajutăm financiar cumpărând de la ei produse, care sunt foarte sănătoase pentru noi. Încurajăm grădinăritul ecologic. Ne-am gândit să aducem muntele la Mahomed, așa că vă invit cu drag la noi la Petrinzel, să ne cunoașteți”.

La eveniment au venit producători locali care au adus bunătățile lor: spanac, brânză de vacă și de oaie, cârnați, tobă și slăninuță, lapte și chefir de capră. Doamna Kati i–a învățat pe orășenii ajunși pe-acolo cum se vopsesc ouăle în coji de ceapă, cu ciorap și decorații de flori și frunze de iarbă, ca pe vremea bunicilor noștri. Jonas a făcut o focaccia minunată, prea puțină pentru câți doritori au fost dar și pâine cu nuci, dospită cu maia, o minunăție. Am găsit acolo tot ce e mai bun și mai proaspăt prin grădini în acest moment: ridichi, macriș, dar și arpagic, lavandă sau isop cu rădăcini, pentru pus direct în grădină. Bunătățile anului trecut le-am regăsit în borcane cu dulceață sau murături precum și în buchețelele de plante aromatice uscate. Mai erau expuse flori realizate din materiale textile, săpun de casă, tincturi de plante dar și lichiorurile și elixirurile realizate din plante locale de către Zsolt, fratele Andreei, doctor în inginerie chimică. Andrea avea semințe de toate felurile și au venit din alte părți oameni cu aceleași pasiuni, care au adus cu ei semințele lor de roșii, castraveți, dovleci, floarea soarelui și câte și mai câte. Mai mult, celor interesați li s-au oferit informații detaliate și profesioniste despre fiecare sămânță, cum se plantează, cum se cultivă. Cumpărătorii nu au lipsit și au fost rasfățați de organizatori cu pancove, cornulețe și prăjiturele, una mai bună ca alta. A fost o piață dar mult mai mult decât atât, nu am primit doar produse ci și câte un zâmbet și o felie din sufletul celui care le făcuse.

Evenimente de acest fel vor fi în fiecare prima sâmbătă din lună, iar in celelalte sâmbete Andrea vă invită la grădina „Humus” din Petrinzel pentru a vă culege propriile idei. ”Ascultați liniștea, umpleți-vă sufletul cu aromele și culorile naturii. Delectați-vă cu o mare varietate de legume, ierburi și fructe cultivate în armonie și cooperare cu natura. Plantele din grădinile de humus cresc și pentru dumneavoastră. Le-am semănat și plantat cu dragoste pentru ca tu să poți mânca sănătos și cu gustul pe care îl știi de la bunica ta. Sunt soiuri vechi, tradiționale, care merită păstrate pentru generațiile viitoare, pentru că sunt adaptabile la schimbările climatice și au o valoare nutritivă ridicată.” Toate informațiile le găsiți pe site-ul fundației Humus www.humus-terra.com.

Am ajuns prima dată la Petrinzel de 1 aprilie, ziua păcălelilor. Însă mi-am dat seama că Petrinzelul venise în grădina noastră de câțiva ani, prin plantele aduse în piața din Zalău de părinții Andreei, doamna Kati și domnul János. Nu îmi amintesc nici când nici în ce împrejurare am cumpărat prima dată ceva de la ei, dar răbdarea cu care doamna Kati mi-a răspuns la întrebările de novice în ale grădinăritului, explicațiile pe care mi le-a dat și căldura din privirea ei m-au făcut să revin iarăși și iarăși. Plăntuțele au prins în ani rădăcini puternice, au crescut, au dat tufe frumoase și ne umplu grădina. Spre marea mea bucurie, am aflat că multă lume cumpără flori și plante aromatice de la ei.

O plimbare prin Petrinzel e o încântare, e un sat frumos și deosebit, casele au o arhitectură specifică, multe dintre ele sunt renovate frumos, la porți mai vezi băncuțele cu acoperiș de șindrilă pe care bunicile ședeau și sporovăiau în zilele de sărbătoare. Oamenii cu care te întâlnești îți zâmbesc și își dau „ziua bună”. Drumul până acolo te duce șerpuit prin câmpuri și păduri care acum se pregăteau să înverzească. Am fost prima dată în viața mea acolo, dar sigur voi reveni.

Simona Ciulea