Sălăjenii se mobilizează și donează sânge

În perioada 11 – 15 decembrie are loc, la nivel național, campania „Donarea ta, salvarea mea!”. La nivel de județ, campania are loc în parteneriat cu studenții Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca și cursanții Școlii Postliceale Sanitare Zalău. Potrivit directorului Centrului de Transfuzii Sălaj – Cristina Ilieș, scopul campaniei este acela de „aduce un plus de donatori la nivel de județ, precum și încurajarea tinerilor să se alăture campaniei. Sălăjenii sunt oameni inimoși, ei răspund întotdeauna chemării noastre și înțeleg foarte bine importanța donării de sânge”. În doar două zile peste 100 de sălăjeni au donat sânge (39 de persoane în 11 decembrie și 75 de persoane în 12 decembrie, până la ora 15). Cei care aleg să facă acest gest frumos au o serie de avantaje: primesc adeverință pentru o zi liberă de la locul de muncă, beneficiază de un pachet cu dulciuri, intră în posesia unui card cu 66,99 lei cu care își pot achiziționa alimente necesare pentru refacerea organismului, primesc 50% reducere la abonamentul lunar pentru transportul în comun în Zalău, precum și un pachet gratuit de analize medicale. Mai presus de toate acestea, Cristina Ilieș este de părere că „cel mai important dintre toate beneficiile pe care noi le oferim donatorilor de sânge este gestul de omenie pe care ei aleg să-l facă și sentimentul că ajută pe cineva care se află pe patul de spital și care are nevoie de sânge pentru a putea supraviețui”. Directorul Centrului de Transfuzii Sălaj spune că, în acest moment, cererea de sânge pentru județul Sălaj este acoperită, motiv pentru care sângele donat se trimite în toată țara, acolo unde este mare nevoie, cu precădere în Cluj-Napoca și la București. Pentru cei care nu se pot deplasa la Zalău pentru a dona sânge, există o echipă mobilă a Centrului de Transfuzii Sălaj care se va ajunge în zilele următoare în județ: Marca (13 decembrie), Cehu Silvaniei (14 decembrie), Șimleu Silvaniei (20 decembrie) și Jibou (21 decembrie). Scopul acțiunii este acela de a facilita accesul donatorilor la serviciile instituției, în condiţii de maximă securitate atât pentru donator, cât şi pentru pacientul primitor.

