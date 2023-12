„Deschide ușa, creștine”, concert de colinde la Zalău

Casa Municipală de Cultură din Zalău organizează în data de 20 decembrie, începând cu ora 18, concertul de colinde „Deschide ușa, creștine”. Evenimentul ajuns la cea de-a III – a ediție va avea loc în Sala Transilvania din Zalău. În legătură cu importanța acestui eveniment, Rodica Pop Seling – managerul Casei Municipale de Cultură din Zalău ne-a declarat că „este vorba de un spectacol extraordinar dedicat sărbătorilor de iarnă pe care noi intenționăm să-l organizăm an de an. Încercăm să aducem de fiecare dată ceva nou față de manifestările care au în prim plan, în aceste zile, promovarea colindelor. Noi ne selectăm cu multă atenție interpreții și ne străduim de fiecare dată să venim în atenția publicului nostru cu un repertoriu diversificat de colinde. Sperăm să avem același succes ca și la edițiile anterioare, iar cei prezenți să se bucure de un spectacol de calitate”. Pe scenă vor urca soliști vocali ai Ansamblului Artistic Profesionist „Porolissum”, precum și membrii Grupului Vocal „Zestrea”. În acest an invitații speciali sunt Oana Font din Maramureș și Sebastian Emanuel Stan din Sibiu. Nelipsite vor fi și mult așteptatele momente coregrafice ale Ansamblului Folcloric „Columna” și Ansamblului Artistic Profesionist „Porolissum”.

Spectacolul va fi prezentat de Adina Chirilă, iar conducerea muzicală a spectacolului va fi asigurată de dirijorul Ionuț Dârjan. Prețul unui bilet este 15 lei, biletele se pot cumpăra de la casieria instituției (luni – joi, între 10 – 18 și vineri între 8 – 13).