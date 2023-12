Proiecte importante pentru dezvoltarea comunei Boghiș

Acest an se încheie cu o parte din proiecte nefinalizate ca urmare a celebrei Ordonanțe de Urgență care a blocat elanul pentru dezvoltare al autorităților locale din toată țara. Chiar și așa, în comuna sălăjeană Boghiș lucrurile sunt departe de a se fi oprit. Primarul Bernáth István este determinat să atragă noi fonduri de investiții pentru modernizarea comunei, însă are în atenție și o parte din proiectele deja depuse și aprobate pe care speră să le finalizeze în 2024. Prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” urmează să se asfalteze o bucată importantă de drum comunal precum și toate ulițele din comună. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență se vor monta panouri fotovoltaice în apropierea Primăriei, se va implementa un proiect care are în vedere eficientizarea energetică a instituțiilor publice din localitate și se va moderniza dispensarul uman. Totodată, anul viitor primarul dorește să finalizeze PUG-ul comunei, care va avea o valabilitate de zece ani. De asemenea, printr-un proiect depus prin G.A.L. Valea Someșului și Barcăului se va achiziționa un tocător de crengi, care este necesar atât pentru lucrările realizate pentru curățarea drumurilor cât și pentru întreținerea spațiilor verzi din comună. Primarul Bernáth István are în vedere și alte obiective ambițioase, menite să ducă la creșterea nivelului de trai a cetățenilor. Acesta vrea să identifice noi surse de finanțare pentru introducerea gazului în comuna Boghiș, în prezent fiind finalizată documentația tehnică necesară. De asemenea, se așteaptă un răspuns favorabil pentru proiectul depus împreună cu Compania de Apă Someș, încă din luna decembrie a anului 2022, prin care un număr de 50 de beneficiari se vor racorda gratuit la rețeaua de apă și canalizare. Primarul spune că la ora actuală, la nivel de comună, peste 90% din cetățeni beneficiază deja de acest serviciu. Desigur că planurile sunt mult mai multe și mai ample, însă primarul rămâne optimist cu privire la modul în care lucrurile vor evolua în viitorul apropiat.

