RAFTUL CU CARTE: Evoluţia omului. Cum a modelat biologia umană istoria lumii

autor: Lewis Dartnell

Noi, oamenii, suntem minuni ale evoluției. Abilitățile noastre excepționale au creat viața așa cum o știm. Creierul nostru este complex, corpurile noastre sunt un miracol tehnic, avem abilitatea de a transmite cunoștințe generațiilor viitoare. Însă suntem și profund imperfecți. Putem trăi doar la anumite temperaturi, corpurile noastre sunt vulnerabile în fața microorganismelor și a altor paraziți, avem nevoie constant de somn, de nutrienți și de apă. Toate aceste trăsături ne-au făcut să ne alegem medii favorabile în care să ne stabilim, limitându-ne libertatea de mișcare, și au creat ritmurile societății așa cum le cunoaștem astăzi. Însă extraordinara contradicție dintre plusurile și minusurile noastre este esența a ceea ce înseamnă să fii om. Iar istoria a avut un rol în echilibrarea celor două.

Lewis Dartnell dezvăluie modul în care acele abilități și deficiențe biologice au determinat profund cursul istoriei noastre și cum a influențat evoluția corpului uman dezvoltarea culturilor, societăților, economiilor, dar și conflictele purtate în toată lumea, și meditează asupra modului în care continuă să ne definească progresul. Descoperim cum a doborât hemofilia familia regală a Rusiei, cum a dus scorbutul la apariția Mafiei și cum au contribuit bolile endemice la unirea politică a Angliei și a Scoției și la dublarea dimensiunii Statelor Unite aproape peste noapte.

„În această carte îmi doresc să extind demersul de cercetare [început în Cunoașterea și continuat în Origini] și să ne concentrăm asupra noastră – să spunem povestea omului din perspectiva biologiei și esenței a ceea ce înseamnă să fii om. Sunt biolog de formație, așa că pentru mine acest moment reprezintă într-un fel întoarcerea la origine. Sper să dezvălui modurile profunde și adesea surprinzătoare în care aspectele intrinseci ale anatomiei, geneticii, biochimiei și psihologiei noastre și-au pus amprenta asupra istoriei umane.“ LEWIS DARTNELL

„O călătorie clarificatoare prin istoria umanității având ca vehicule propriile corpuri“ Tim Marshall, autor al cărții Prizonierii geografiei

„Plină de povești științifice, este o analiză fascinantă a modului în care biologia noastră imperfectă ne modelează modul în care trăim, iubim, prosperăm și murim. Acest volum te va face să te privești într-o lumină nouă.“ Kat Arney

„Foarte captivantă și minunat scrisă, Evoluția omului ne forțează să vedem lumea într-o nouă perspectivă. Istoria interdisciplinară la cel mai înalt nivel al său.“ Jonathan Kennedy

„Un text pe care nu-l poți lăsa deoparte, puternic, de la un maestru al artei narative.“ Jo Marchant

„O lucrare cuprinzătoare și proaspătă” Thomas Halliday

„Dartnell este un scriitor interesant și captivant [care găsește] frânturi fascinante în povești cunoscute.“ The Guardian

„Un studiu revelator [care ne arată cum] biologia noastră ne determină mai mult decât destinul personal.“ New Statesman

LEWIS RYAN DARTNELL este autor, prezentator de programe științifice la radio și la televiziune și profesor de științele comunicării la Universitatea Westminster. S-a născut î n 1980 în Marea Britanie, dar și-a petrecut mare parte di n copilărie în străinătate, însoțindu-și tatăl care era inginer la British Airways. A obținut un masterat în biologie la Oxford și un doctorat în astrobiologie la University College, Londra. Dintre cărțile sale amintim Life in the Universe (Viața în univers), The Knowledge: How to Rebuild Civilization in the Aftermath of a Cataclysme ( Cunoașterea: cum poate fi clădită civilizația după un cataclism) și Origins: How Earth’s History Shaped Human History (Origini. Cum a modelat Pământul istoria omenirii)

