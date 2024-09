RAFTUL CU CARTE: Căderea. Colapsul Uniunii Sovietice

Un studiu important despre prăbușirea Uniunii Sovietice și despre reformele eronate ale lui Gorbaciov care au condus la declinul ei

În 1945, Uniunea Sovietică ținea sub control jumătate din Europa și era membră fondatoare a Națiunilor Unite. Până în 1991 a ajuns să dețină o armată de patru milioane de oameni, dotată cu cinci mii de focoase nucleare, și era al doilea producător de petrol din lume. Dar, la scurt timp, URSS a alunecat într-o criză economică și a fost sfâșiată de separatismul naționalist. Colapsul Uniunii Sovietice a fost una dintre schimbările de mare impact ale secolului XX.

La treizeci de ani de la acele evenimente, Vladislav Zubok readuce în atenție ultimii ani ai URSS, respingând ideea că destrămarea ordinii sovietice era inevitabilă. Autorul arată cum reformele politice eronate ale lui Gorbaciov, care aveau drept scop modernizarea și democratizarea Uniunii Sovietice, au privat guvernul de resurse și au întărit separatismul. Volumul pune într-o lumină nouă populismul democratic rus, lupta țărilor baltice pentru independență, criza financiară sovietică și fragilitatea puterii statului autoritar.

„O relatare profund documentată și captivantă a deznodământului experienței sovietice: slăbiciunea crescândă a lui Gorbaciov, luptele intestine dintre adversarii săi, orientarea spre independență a republicilor constitutive ale URSS, inclusiv Rusia însăși, toate acestea în fața reticenței tot mai mari a administrației Bush și a alianței occidentale de a-l ajuta pe Gorbaciov să salveze o uniune democratică.“ WILLIAM TAUBMAN, laureat al Premiului Pulitzer, autorul cărților Khrushchev: The Man and His Era și Gorbachev: His Life and Times

„Un studiu excelent… În ultimul sfert de secol s-au scris multe cărți despre acest subiect, [dar] cartea lui Zubok este cea mai detaliată, cuprinzătoare și originală.“ VICTOR SEBESTYEN, Sunday Times

„Prima istorie politică vastă a anilor lui Gorbaciov care se bazează aproape exclusiv pe surse originale (majoritatea în limba rusă) […] Zubok propune cel mai convingător argument de până acum în privința «rolului decisiv și implacabil al banilor în căderea sovietică».“ YANA SKOROBOGATOV, Russian Review

„[O] istorie de încredere, ce acoperă eficient doi ani, 1990 și 1991. Exactitatea autorului demontează multe mituri, în special în privința economiei, pe măsură ce examinează o mare cantitate de date pentru a descoperi, printre altele, că proasta gestionare a finanțelor, nu cheltuielile excesive în domeniul apărării, s-a dovedit fatală.“ STEPHEN KOTKIN, Times Literary Supplement

„Autorul pare să fi citit practic toate lucrările cu relevanță pentru subiectul său disponibile la ora actuală, atât cele publicate, cât și cele nepublicate.“ MARTIN DEWHIRST, East-West Review

„Un eveniment uriaș în istoria lumii așa cum a fost prăbușirea Uniunii Sovietice va fi, fără îndoială, repovestit. Iar când va fi repovestit, impresionanta lucrare a lui Zubok va trebui consultată.“ JAMES RODGERS, History Today

„Un tablou puternic și detaliat al unor evenimente enigmatice și de mare importanță“ GARY SAUL MORSON, New Criterion

„Meticuloasă […] oferă un impresionant prim-plan al activităților politice și diplomatice agitate dintre august 1991, momentul puciului comunist eșuat, și luna decembrie a aceluiași an, când Uniunea Sovietică a încetat oficial să existe.“ MARIA LIPMAN, Foreign Affairs

„Dramă de proporții epice, prăbușirea Uniunii Sovietice nu a părut niciodată mai tributară curajului și nesăbuinței umane, accidentelor și oportunităților ratate, ca în această carte […] Cea mai bună descriere a sfârșitului Uniunii Sovietice pe care o avem la momentul actual.“ VLADIMIR PECEATNOV, coeditor al The Kremlin Letters

LADISLAV ZUBOK, specialist în istoria Războiului Rece și în Rusia secolului XX, a absolvit cursurile Universității de Stat din Moscova în 1980 și a obținut doctoratul din partea Institutului pentru studii americane și canadiene al Academiei Ruse de Științe în 1985. Este profesor de istorie internațională la London School of Economics și autor al volumelor A Failed Empire: the Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev (2007), Zhivago’s Children: the Last Russian Intelligentsia (2009) și The Idea of Russia: The Life and Work of Dmitry Likhachev (2017). A fost consultant pentru diferite documentare printre care miniseria CNN Cold War din 1998. A publicat în The Spectator, The Foreign Affairs, The Boston Globe și The Guardian.