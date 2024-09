Daniel Săuca

Și din buncărele Zalăului nu ai cum să nu observi pregătirile de campanie electorală: negocieri, trădări, dezertări, traseism, liste, primari, declarații, împăcări, sondaje, ședințe secrete, activarea „cățeilor” și „postacilor” din media, austeritate și nu prea, coaliție și nu prea, duduie investițiile, pensiile se recalculează de câte ori trebuie, țara se asfaltează încă de două ori, vedetele și vedetuțele se pregătesc să facă încă un sac de bani și online și offline, în timp ce influencerii, de partid și de stat, manipulează cu drag și spor. Balamucul se va dezlănțui în curând în toată „splendoarea” lui. Sergiu Nicolaescu ne va vorbi din morți despre ostașul Ciucă, pesediștii ne vor demonstra că Ciolacu e un nou Churchill, Lasconi își va pune încă o cruce la gât, iar Geoană… „Domnul Geoană are niște șanse foarte bune, fiind născut în zodia Rac. Racul este și zodia care se află pe ascendentul țării noastre, ceea ce Soarele dlui Mircea Geoană ar fi pe ascendentul României, ceea ce este o energie bună”, a spus Cristina Demetrescu (stiripesurse.ro). Și dacă nu ești Rac, nu ai șanse la Cotroceni? Mă rog, au treabă, după cum se vede, și astrologii, prezicătorii, numerologii. Și serviciile, bineînțeles. Și rezerviștii. Și armatele de partid și de stat, care vor lua din nou la pas casă cu casă, șură cu șură. A, să nu uit, tot din sursa citată: „Domnul Nicolae Ciucă este născut în zodia Vărsătorului. Deși România este o țară Vărsător, Vărsătorul este poziționat pe harta țării noastre, pe un sector foarte conflictual. Adică este o chestiune acolo care nu este cea mai, să zicem, potrivită. Nicolae Ciucă are un rol de sacrificiu. Da, are o hartă de militar, de general, are așa ceva pentru că axa Fecioară-Peşti chiar se așează pe astrograma României, destinul României este pe axa Fecioară-Pești” (antena3.ro). Deci, nu e totul pierdut!…