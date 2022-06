Zalăul – un şantier continuu

Cortizol şi adrenalină în ultima şedinţă de Consiliu Local pe tema înlocuirii conductelor de apă, lucrare de avengură, care deocamdată nu se ştie cu exactitate când va ajunge la final. Cert este faptul că zălăuanii, în special cei din cartierul Ortelec, plătitori de taxe şi impozite şi servicii de apă şi canalizare, nu duc lipsă de disconfort. Administraţia locală, care a obţinut fonduri europene pe care trebuie să le utilizeze până la finalul anului 2023 (pentru a nu le pierde) pentru reabilitarea şi modernizarea unor străzi din municipiu, a chemat la raport reprezentanţii Companiei de Apă Someş S.A. pentru a da explicaţii cu privire la finalizarea lucrărilor de înlocuire a conducelor de apă pe unele străzi din Zalău, în special cu privire la lucrarea începută în cartierul Ortelec. Aici s-a constatat o perioadă nepermis de mare pentru finalizare. Lucrarea este cuprinsă în Programul Operaţional de Infrastructură Mare (POIM) de apă şi canal, în judeţele Cluj şi Sălaj. Concret, Compania de Apă a început în zonă, prin intermediul unei firme nemţeşti care are punct de lucru în România, o amplă lucrare de înlocuire a sistemului de apă şi canalizare în cartierul Ortelec. Între timp, „firma-mamă” din Germania a intrat în insolvenţă, aspect care a afectat finalizarea lucrării în municipiul Zalău.

Administraţia locală : „Am ajuns oarecum într-o fundătură„

Totodată, în cartierul Ortelec, şi nu numai, Primăria municipiului Zalău vrea să realizeze lucrări de modernizare pentru a nu pierde fondurile europene obţinute, fonduri care trebuie utilizate până la finalul anului viitor. „Se constată o întârziere nepermis de mare a lucrărilor de implementare a proiectului de apă şi canal a proiectului POIM. Sigur, noi am căutat ca să oferim un timp în ceea ce priveşte implementarea acestui proiect, inclusiv programul firmei Citadin şi implementarea proiectelor noastre pe mobilitate urbană. Am căutat să le gestionăm în aşa măsură încât să le dăm un timp de implementare şi pentru proiectul de apă şi canal şi să venim într-o ordine firească. Am ajuns oarecum într-o fundătură, într-o situaţie unde nu ne mai putem permite nici o întârziere a lucrărilor noastre”, a precizat viceprimarul municipiului, Teodor Bălăjel. Pe lângă partea de implementare a proiectelor, primarul Zalăului a atras atenţia că sunt probleme şi la partea de refacere a lucrărilor. „Noi am vrut şi vrem în continuare să lucrăm ca nişte oameni normali din toate punctele de vedere. Am gândit aşa: dacă pe o stradă se suprapun un proiect de al nostru de astflatare, bordurare etc. şi tot pe strada respectivă Compania de Apă are diferite lucrări la proiectul de extindere-modernizare a reţelei de apă şi canal sau altele, ei să fie primii să îşi pună conductele subterane, după care să venim noi cu lucrările noastre, să punem asfalt şi să lucrăm într-o ordine firească a categoriilor de lucrări. (…). Din păcate, suntem într-o situaţie extrem de dificilă şi vorbesc din punct de vedere al administraţiei locale. Proiectele noastre pe fonduri europene sunt în pericol! Dacă nu finalizăm aceste proiecte până la finalul anului 2023, trebuie să punem toată valoarea proiectului din bugetul local. Nu ne putem permite acest lucru! Ar fi o mare nedreptate pe care ar trebui să o suporte comunitatea din Zalău. Calendarul lucrărilor noastre au o limită. Nu mai putem să păsuim, să lăsăm până luna viitoare sau peste două luni pentru a pune conducta şi apoi asfaltul. Nu, nu mai puteam aşa! Sunt câteva pe care am intervenit pentru a face lucrările care s-au impus, tocmai pentru a se evita intrarea într-o sancţionare. Cetăţenii trebuie să ştie ce se întâmplă”, a precizat primarul Ionel Ciunt.

Criza economică – principalul vinovat

De cealaltă parte, directorul Companiei de Apă Someş S.A Sălaj, mandatat să dea explicaţii pentru ceea ce se petrece cu lucrările la reţeaua de apă şi canal, a precizat că lucrările (patru contracte până în prezent) au început în luna mai. Din păcate, criza economică, respectiv criza urcainieană, a determinat o anumită întârziere cu materiale pentru unul din contracte, însă s-a făcut un angajament, iar constructorul în momentul în care va avea materiale pe şantier va începe lucrarea. De asemenea, din cele patru contracte aflate în derulare, cel din cartierul Ortelec, care afectează cel mai mult municipiul Zalău, trebuia finalizat în 17 iulie. „Din păcate constructorul se află în stare de insolvenţă, având mari probleme financiare. Nu s-a putut anticipa în momentul licitaţiei, în urmă cu doi ani, starea în care această firmă va ajunge. Toate documentele de la dosarul de achiziţie au fost corespunzătoare”, a precizat directorul Companiei de Apă Someş S. A. filiala Sălaj, Marcel Zaharia. Celelalte trei lucrări aflate în derulare au ca termen de finalizare acest an, respectiv 2023. Cert este faptul că până la finalizarea tuturor lucrărilor începute şi neterminate la termen, cetăţenii vor fi cei care vor trebui să suporte disconfortul unui şantier continuu.

sursa foto: facebook Compania de Apă Someş SA