Moartea din farfurie lovește și în Sălaj

Obezitatea lovește în tot mai mulți sălăjeni, potrivit datelor medicilor de familie din județ. Grav este că tot mai mulți copii se confruntă cu probleme de greutate. Efectele se văd apoi în alte afecțiuni întâlnite inclusiv la tineri. Diabetul este exemplul elocvent.

Incidența obezității crește de la un an la altul și printre tinerii din Sălaj, o spun chiar medicii de familie. Vestea proastă este că problemele de greutate au ca efect și alte afecțiuni, unele deosebit de grave. Hipertensiunea și diabetul sunt boli tot mai întâlnite inclusiv la tinerii sub 40 de ani. Potrivit vicepreședintelui Colegiului Medicilor Sălaj, doctorul Csakvari Alexandru, lipsa mișcării, alimentația nesănătoasă care se bazează tot mai mult pe produse de tip „Fast food”, orele petrecute în fața televizorului sau calculatorului, toate acestea au ca efect apariția problemelor de greutate inclusiv la copii. „Da, am constatat o creștere a incidenței obezității la copii. La adulți există deja probleme mari și s-au accentuat mai ales în perioada pandemiei. Oamenii n-au mai făcut mișcare, consumul de alimente nu a fost unul echilibrat, așa s-a ajuns la deficiențe. La copii sunt probleme. Alimentația incorectă, sedentarismul, acestea sunt principalele cauze ale obezității”, a explicat dr. Csakvari Alexandru. Zilele trecute, medicul Florian Neaga, deputat de Sălaj, a atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă obezitatea la nivel național. „Datele statistice arată că va fi o adevărată luptă pentru a conștientiza publicul larg că obezitatea nu înseamnă doar aspectul unei persoane, ci o afecțiune foarte gravă, dacă avem în vedere bolile cu care este asociată și complicațiile la care duce. Succesul în combaterea obezității va însemna o populație mult mai sănătoasă și o degrevare importantă a sistemului medical. Obezitatea înseamnă complicații severe pentru sănătatea pacientului și costuri mari pentru sistemul de sănătate. Cifrele privind incidența obezității denotă o situația foarte gravă. 31,4 la sută dintre românii cu vârste între 20 şi 79 de ani suferă de obezitate, ceea ce înseamnă peste 4 milioane de persoane. Iar 6 din 10 adulți au probleme cu greutatea. Și mai îngrijorător este că crește accelerat incidența la copii, iar estimările sunt că până în 2030 România va avea aproape 500.000 de copii cu obezitate. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) avertizează că obezitatea face ravagii în Europa și este responsabilă pentru peste 1,2 milioane de decese anual, echivalentul a 13 la sută din total. În același timp, studiile arată că românii nu au o percepție corectă asupra a ceea ce înseamnă obezitate. Doar 1 din 4 persoane din mediul urban care se confruntă cu obezitatea recunoaște și conștientizează afecțiunea și riscurile asociate acesteia. Ceea ce înseamnă că nu o recunosc ca pe o boală care le poate afecta grav starea de sănătate. Recunoașterea obezității ca boală cronică este așadar un prim pas important pentru adoptarea de politici de sănătate adecvate pentru prevenția și tratamentul acesteia, la fel ca în cazul altor boli cronice. Pentru că persoana obeză are nevoie de expertiza medicului”, a scris deputatul pe pagina sa de facebook.

Foto: Centrul Medical Anadolu