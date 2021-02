Ministrul Lucian Bode consideră că “sporul de Covid” a fost incorect acordat și dă exemplu Sălajul

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a vorbit, zilele trecute, despre un spor în procent de 30 la sută din salariu, denumit „spor Covid-19” pe care o parte din angajații prefecturilor îl încasează lunar. Este vorba despre un spor încasat, în mare parte, de angajații din instituțiile prefectului din țară, însă pe care alți angajați, tot din instituțiile subordonate prefecturilor, nu l-au încasat niciodată. Selecția celor care au primit acest spor s-a făcut în baza unor referate întocmite de șefii direcți ai angajaților. Acest spor este cuprins între 406 și 2.500 de lei brut. Ministrul Bode a spus că mulți prefecți “nu au înțeles” procedura de acordare a acestui spor. Situația privind acest supliment salarial a atras atenția ministrului de interne și, pe lângă alte sporuri, vouchere de vacanță etc, nici sporul de Covid nu va mai fi acordat. Lucian Bode a făcut referire la sporul de 30 la sută pentru campaniile de vaccinare împotriva Covid-19, pe care prefecturile l-au adăugat la salariile personalului și care nu trebuia să se acorde, „cel puțin nu pentru toată lumea”. „Nici în 2020, nici în 2021, prefectul nu beneficia de acest spor (de 30 la sută pentru campania de vaccinare anti-Covid). De acest spor beneficiau unii dintre angajații prefecturilor, prin ordin al prefectului, alții decât prefectul și subprefecții. Deci, prefecții nu beneficiau și nu au beneficiat. Doar că nu s-a înțeles procedura de acordare a acestui spor”, a explicat ministrul Lucian Bode, într-o emisiune televizată la postul Digi24. „În Sălaj, de exemplu, am descoperit că din 40 de angajați, 40 au primit acest spor pentru campania de vaccinare anti-Covid. Când am cerut lămuriri, mi s-a comunicat că salariile angajaților din prefecturi au rămas mult mai mici în raport cu cele din alte unităti administrative (primării, consilii județene n.red). Mici, însemnând cu vreo 40 mai scăzute”, a comentat ministrul Internelor, Lucian Bode. Cu toate acestea, nu toți angajații din unitățile aflate în subordinea prefecturilor au primit acest spor. Este știut faptul că mulți angajați care au prin natura muncii lor legătură directă cu publicul (cei de la serviciile și ghișeele aferente permiselor auto, înmatriculări, pașapoarte) nu primeau acest spor, așa cum nici polițiștii de la rutieră, agenții din stradă și alții nu beneficiau de astfel de sporuri. În contextul adoptării bugetului general al statului pentru 2021, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a explicat că discuțiile în cadrul Guvernului vizează o serie de reforme care necesită a fi aplicate. „Eu cred că bugetul pe 2021, chiar dacă pare o treabă complicată, e simplu de realizat. Avem 77 la sută din buget care se duce pe cheltuieli de personal, respectiv pe pensii. Avem aproape 129.000 de angajați în plată și peste 87.000 de pensionari. O creștere de aproape 500 la sută, de aproximativ 500 de milioane de euro, îmi propun să aduc din fonduri europene. Am aproape 700 de milioane de euro disponibile. Pe PNRR 2021-2026 (Planul Național de Relansare și Reziliență al României, n. red.), ministerul nostru își propune să atragă aproape 1,3 milioane de euro, pentru investiții”, a comentat Lucian Bode, sugerând că vor fi suspendate/anulate o serie de sporuri în cazul bugetarilor.

