Galeria de Artă ”Ioan Sima” – în amplu proces de reabilitare

Galeria de Artă ”Ioan Sima” a intrat începând de miercuri, 4 august, într-un amplu proces de reabilitare, amplasamentul fiind predat constructorului. “Ne bucurăm că am reușit, în sfârșit, să dăm startul lucrărilor. La final vom avea o clădire complet reabilitată și modernizată care să corespundă destinației de spațiu expozițional pentru colecțiile noastre de bunuri culturale și de care comunitatea locală are nevoie, ca să-i motiveze apetitul pentru produsul cultural de calitate”, a precizat Corina Bejinariu – managerul Muzeului Județean de Istorie și Artă (MJIA) Zalău.

Proiectul are o valoare de 2.228.310 de lei (plus TVA) pentru proiectare și execuție și este finanțat de la bugetul Consiliului Județean (CJ) Sălaj. Licitația a avut loc în cursul anului trecut și a câștigat firma SC Clio SRL din Zalău, fiind, de altfel, și singurul participant la licitație. Termenul de execuție este de 24 de luni, cu începere de miercuri – 4 august, când s-a dat ordinul de începere a lucrărilor. Imobilul care adăpostește în prezent Galeria de Artă “Ioan Sima” are un trecut interesant. A fost construit în anul 1926 și a aparținut familiei Roth. În 14 iulie 1930 Agenția Băncii Naționale a României cumpără imobilul de la soții Ernest și Dora Roth, aici funcționând mult timp filiala locală a acesteia. În luna martie a anului 1980, Guvernatorul Băncii Naționale a României transferă administrarea acestui imobil Oficiului de Gospodărire a Apelor Sălaj, iar în 27 octombrie 1980, prin decizia Consiliului Popular Județean Sălaj, dreptul de administrare al imobilului este atribuit Comitetului de Cultură Zalău, respectiv MJIA Zalău, deținător și în prezent.

Reabilitări parțiale în urmă cu aproximativ nouă ani

Clădirea, reprezentativă în plan cultural sălăjean, se află pe strada Gheorge Doja nr. 6, iar în urmă cu circa nouă ani a mai beneficiat de o restaurare, finanţată prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.1, având ca sursă de finanţare Fondul European de Dezvoltare Regională. Acesta a avut o valoare totală de 25.424.792,84 de lei, din care co-finanţarea CJ Sălaj – 362.045,49 de lei. Rezultatele cantitative obţinute prin proiectul amintit au fost: 9.963 mp suprafaţă restaurată din care: Centrul Militar Judeţean – 5.359 mp şi Muzeul Judeţean de Istorie Zalău – 1.862 mp şi Galeria de Artă „Ioan Sima” – 2.742 mp. Mai exact, clădirea Galeria de Artă ”Ioan Sima” a fost reabilitată parţial prin programul menţionat.