Ce se întâmplă cu prima ședință de Consiliu Județean după ce un consilier a refuzat să depună jurământul

Consiliul Județean Sălaj nu poate programa, deocamdată, data primei ședințe – activitate decisivă pentru funcționarea aparatului administrative județean -deoarece un consilier din partea PSD nu s-a prezentat la depunerea jurământului. Pe cale de consecință, a fost demarată o nouă procedură prin care cel aflat în poziția următoare pe lista social-democraților să îl înlocuiască pe cel care nu a mai dorit să facă parte din echipa Consiliului Județean. Florin Florian nu și-a mai dorit funcția de consilier județean, spunând că ar fi anunțat acest lucru, iar înlocuirea acestuia necesită o nouă procedură. “Am decis să nu mai fac parte din Consiliul Județean pentru că nu puteam să îmi păstrez și locul de muncă actual (director la Inspectoratul Județean în Construcții, nota red.) întrucât legea nu îmi permite să rămân pe funcția pe care o am în prezent și să fiu în același timp și consilier județean. Acesta a fost motivul pentru care am luat decizia de a nu mai face parte din echipa consilierilor. Conform procedurilor legale, locul meu va fi luat de următoarea persoană aflată pe listă, respectiv Ovidiu Costinaș. Eu am anunțat despre intenția mea.”, a spus pentru Magazin Sălăjean fostul prefect al județului, Florin Florian. Reprezentanții Consiliului Județean ne-au comunicat, totodată, că a fost demarată procedura de validare a consilierului județean supleant, respectiv următorul de pe lista PSD. “Precizăm că, după realizarea comunicării încheierii de validare de către instanța de judecată și rămânerea definitivă a acesteia, se va proceda în cel mai scurt timp posibil la depunerea jurământului de către consilierul județean supleant. Vom reveni ulterior pentru a vă comunica data și ora la care va avea loc prima ședință de Consiliu Județean”, se arată în răspunsul oficial trimis redacției Magazin Sălăjean, la sfârșitul săptămânii trecute, de la cabinetul președintelui Consiliului Județean Sălaj.

