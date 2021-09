Alexandru Plic, stomatologul îndrăgostit de fulgere.

Este un stomatolog pasionat de fulgere, este vânător de furtuni și crede că medicina trebuie să fie în armonie perfectă cu natura. Pe tânărul Alexandru Plic l-am întâlnit cu ocazia unui reportaj despre vânătorii de furtuni din grupul „Severe Weather Alert – Sălaj”. Stomatologul face parte din acest grup de tineri care aleargă la propriu după vremea rea. Ce legătură există între fulgere și medicină? Simplu? Uneori și vremea este capricioasă, iar medicina dentară poate aduce zâmbetul unui om chiar și în timpul unei furtuni. Povestea lui Alexandru este simplă și vă invit să o descoperim împreună.

Reporter: De ce medicina dentară?

Alexandru Plic: Simplu! Pentru că îmi place să lucrez cu oamenii și să le aduc zâmbetul pe buze. Medicina este ceva special din punctul meu de vedere. Le pot reda oamenilor bucuria de a zâmbi după încheierea unei reabilitări. Vâzând-o pe sora mea care este medic stomatolog, am ales și eu această ramură a medicinei care îți poate da satisfacții enorme dacă o practici pentru binele pacientului și nu pentru a îngroșa propriul portofel.

Rep.: Dar pasiunea pentru fulgere?

A.P.: Pasiunea mea pentru fulgere și furtuni a apărut în clasele primare și s-a accentuat în facultate. Stăteam într-un bloc cu zece etaje, într-un oraș din vestul țării. Fiind într-o zonă de câmpie, aceste fenomene sunt mai des întâlnite. Începeam să văd frumosul din asemenea fenomene și să intru în grupuri de oameni pasionați de așa ceva. Am învățat, m-am documentat, iar în următorul an m-am mutat de la etajul nouă la etajul zece. De aici puteam vedea și mai bine ce se întâmpla în depărtare. Am început să filmez și să fotografiez fulgere, furtuni, iar acum sunt membru în „Severe Weather Alert – Sălaj”.

Rep.: Le povestiți pacienților despre furtuni, despre fulgere?

A.P.: Da, se mai întâmplă. Uneori, până se instalează anestezia, mai arunc un ochi peste radare. Pacientul vede și de aici poate începe povestea despre pasiunea mea. Le mai arăt fotografii cu celule spectaculoase sau chiar cu fulgere din mijlocul furtunii. Am avut un pacient care voia să-și pună mașina la adăpost pentru că începuse furtuna. I-am spus să stea liniștit pentru că nu urma grindina. N-a fost grindină, iar pacientul a rămas surprins și a început să-mi pună tot felul de întrebări. A trebuit să-i explic totul.

Rep.: În copilărie vă era teamă de furtuni?

A.P.: Da. Îmi era teamă. Mergeam la soră-mea în cameră. Stăteam cu ea în pat până ce trecea furtuna. Cu timpul am început să înțeleg furtunile, fenomenele severe și să îmi placă, asta deși poate părea puțin cam ciudat.

Rep.: Cum arată o zi din viața ta de medic stomatolog, dar și de om pasionat de furtuni?

A.P.: În zilele în care nu sunt în cabinet și aici mă refer strict la sfârșitul de săptămână, nu sunt o persoană foarte matinală. Am nevoie neapărat să-mi încep ziua cu o cafea, urmează micul dejun, iar continuarea depinde de condițiile meteo, normal. Atunci când vremea e frumoasă, mă duc la o plimbare prin minunata Oradea, prin micile restaurante locale. Nu sunt fanul lanțurilor mari de magazine. Vă încurajez și pe voi să sprijiniți producătorii locali, să ajutați micile afaceri din zona voastră. Îmi place să gătesc alături de soția mea, ascultăm muzică, râdem, ne simțim bine, vedem un film bun.

Rep.: Viața la cabinet….

A.P.: Un medic trebuie să fie mereu calm și cu zâmbetul pe buze, dar nu este o viață deloc ușoară. Este un amestec cu de toate, cu fericire, cu oboseală, stres, agitație, uneori cu epuizare. Cabinetul se deschide dimineața, pornim aparatul de cafea și muzica și așteptăm primul pacient. Îl întâmpinăm cu un zâmbet, normal. Ziua decurge de cele mai multe ori cu o stare de bine. Inclusiv micuții pacienți vin răzând. Am reușit să eliminăm frica de stomatolog prin comunicarea cu pacientul, prin încrederea că n-o să doară. Există și zile de foc, zile cu un nivel ridicat de stres. Chiar și în stomatologie, lucrurile se pot complica.

Rep.: Lăsăm fulgerele pentru prevenție.

A.P.: Din punctul meu de vedere, prevenția este cea mai importantă. Sănătatea orală este într-o strânsă convenție cu sănătatea generală. Pot apărea probleme fonetice, de alimentație și chiar de digestie. Prevenția joacă un rol crucial și trebuie să aibă loc de la eruperea primului dinte. Cei mai importanți pași pe care îi putem face acasă este spălarea pe dinți de două ori pe zi, folosirea aței dentare și controalele periodice. Alimentația echilibrată este foarte importantă pentru a păstra dinții sănătoși. Să nu uităm de controlul medical care trebuie efectuat la fiecare șase luni.

Rep.: Tot mai mulți străini vin la stomatologii din România. De ce?

A.P.: Este adevărat. Pacienții străini frecventează România pentru efectuarea tratamentelor stomatologice. Avantajele sunt multe, în primul rând costurile reduse, mai reduse ca în multe părți din Europa și decât în Statele Unite ale Americii. Să nu uităm de calitatea manoperei care este la un nivel mult mai înalt la noi, în România. Am avut asemenea pacienți care au venit din America, Germania sau din alte colțuri ale lumii.

Rep.: Albirea dinților. Mulți încearcă să-și albească dinții acasă, să folosească diferite produse pe care le cumpără de la farmacia din colț.

A.P.: Recomand ca această procedură să fie efectuată numai de către stomatolog și doar în cabinetul stomatologic, cu produse medicale autorizate. După efectuarea acestei proceduri, atenția este necesară atunci când consumăm anumite alimente și băuturi pentru a nu afecta aspectul dintelui.

Rep.: A devenit cumva aparatul dentar o modă?

A.P.: Aparatul dentar este în primul rând o necesitate pentru pacienții care au o dizarmonie dentară. În primul și în primul rând, dinții înghesuiți sunt predispuși la carii pentru că igienizarea este mult mai dificilă. Da, a devenit și o modă ca adolescenții să aibă aparat dentar mai ales că au unele elemente colorate. La fiecare reglaj periodic se poate alege o altă culoare sau pot combina culorile între ele.

Rep.: Uneori, pacientul se duce la stomatolog când este prea târziu…

A.P.: Din păcate, ceea ce spuneți dumneavoastră se întâmplă foarte des în țara noastră. Mulți pacienți ajung în cabinet când este prea târziu, din motive financiare sau din cauza fricii pe care au dobândit-o în trecut, pe vremea când practicile stomatologice erau mai traumatizante. Mai există și o problemă de educație.